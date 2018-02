La metedura de pata de Antonio Orozco con Luis Fonsi

28 feb 2018

Antonio Orozco fue el gran invitado ayer al plató de Pablo Motos, en "El Hormiguero", donde presentó su nueva gira: 'Único. Segunda temporada'. Una gira que el cantante tiene previsto realizar por toda España desde el mes de septiembre de este mismo año y que se alargará a lo largo del 2019.

Durante su entrevista, Pablo Motos le sonsacó una peculiar anécdota relacionada con su amistad con el también cantante Luis Fonsi. "Estaba en 'México despierta', un programa muy de informativos". La noche anterior el cantante había estado con Luis Fonsi en una gala de premios. "Me preguntaron que qué tal estaba él y yo contesté: 'pues imagínate, con una niña en camino'. De repente, cortaron el programa, se fueron a publicidad. Había soltado la exclusiva del año y no lo sabía", continúa. Pero Orozco no dudó en llamar a Fonsi para aclarar lo sucedido en cuanto terminó el programa: "Me dijo que no pasaba nada así que le contesté que no me contara nada importante de su vida más, por si acaso".

Antonio Orozco en su paso por el plató de "El Hormiguero". pinit

Durante la entrevista también salió el lado más paternal del cantante cuando Pablo Motos le sacó como tema a su hijo. El cual con tan solo nueve añitos revolucionaba las redes, a través de un vídeo compartido por el mismo cantante en su Instagram y donde parecía un auténtico dj."Es una sorpresa tras otra. Pablo (López y Alborán) dice que estamos a tiempo de destruirlo. Se mete en todo lo que hago", añadía entre risas. El cantante asegura que si el pequeño escucha algo que no le gusta, se lo dice sin pensarlo dos veces: "La verdad es que no le gusta mi música pero se mete en todo lo que hago. Me dice 'pues yo metía unas trompetas aquí' o 'yo cambiaba esas blancas por unas negras'. ¿Cómo pueden ser tan inteligentes y tan pequeñitos?".

Durante su paso por el programa Orozco no se olvidó de hacer referencia a sus primeros años antes de conseguir el éxito. Sobre lo que aseguró no olvidarse de sus "18 años dando guitarrazos por ahí", para conseguir dinero. "Ahora me alegro de no tener que seguir contando el dinero", confesaba el cantante. Y añade: "A más indiferencia al dinero, más felicidad en la vida. Te da felicidad, pero también te la quita".

Antonio Orozco acaba de culminar su 'Tour Destino', la gran gira de presentación de su último trabajo, que le ha tenido en la carretera durante más dos años y con un total de 160 actuaciones.

