Rosario Flores y Antonio Orozco emocionados en 'La Voz Kids'

27 feb 2018

La última tanda de audiciones de 'La Voz Kids' dejó ayer momentos muy emocionantes, sobretodo para Rosario Flores y Antonio Orozco, que acabaron con lágrimas incluidas.

La emoción inundaba el plató con la llegada al escenario de Laura, una niña invidente que dejaba sin palabras a todos con su actuación. Y es que interpretó una de las canciones más conocidas de Rosario: 'Que bonito'.

Laura hizo su sueño realidad y consiguió provocar las lágrimas de Orozco y Rosario, que se giraron al instante tras escuchar su melodiosa voz. Rosario Flores no pudo evitar emocionarse al girarse y ver el problema sensorial de Laura y escuchar una de sus canciones cantada por ella: "Me has llenado el corazón, mi amor", aseguraba la cantante.

Antonio Orozco tampoco pudo reprimir las lágrimas: "Jo, estas cosas te emocionan tanto, por favor. No somos nadie. Son lecciones en la vida, que nos creemos nosotros muy fuertes, pero no somos nada. Cuando ves a una niña así de fuerte cantando, vamos… Antonio se ha emocionado porque es que es para emocionarse, ¡qué flipante!", aseguraba el también 'coach' del programa.

Luego más recuperado Orozco confesaba lo importante que está siendo el programa para su propia experiencia vital: "Lo que se vive aquí trasciende de muchas maneras y de los niños no se puede hacer más que aprender. Realmente 'La Voz Kids' te cambia la vida", afirmaba.

