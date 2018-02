Jorge Javier Vázquez deja la puerta abierta a su ex: "No lo vivo como un ruptura total"

28 feb 2018

Jorge Javier ha roto su silencio. El presentador ha concedido una extensa entrevista a la revista Lecturas donde da todos los detalles sobre la ruptura con el que ha sido su novio durante 10 años.

"Sigo enamorado de él", comienza explicando el presentador. "Tuvimos un desencuentro muy bobo y él se fue de casa. Le llamé y no contestó. Entendí que necesitaba su espacio y no insistí mas. Desde entonces no hemos vuelto a hablar". Jorge Javier insiste en que esta situación le "pilló por sorpresa" y que sigue queriéndolo. "Es una de las personas más importantes de mi vida".

Si la llama del amor seguía encendida, ¿por qué se produjo la ruptura? Jorge Javier cree que el espectáculo les pasó factura y asegura que han sido "meses muy complicados" pero también explica que venían arrastrando cosas de antes.

"Esto ya ha pasado muchas veces"

Sin embargo, a pesar de que su ex no le coge el teléfono, Jorge Javier no da por terminada la relación. "Estoy viviendo esto como una sensación de 'impasse'. Esto ya ha pasado muchas veces no lo vivo como una ruptura total".

Mientras su ex se decide a volver o no con él, Jorge Javier no pierde la oportunidad de "entretenerse" y ya se verá qué pasa después.

Seguro que también te interesa...

Jorge Javier Vázquez desaparece de la televisión

Jorge Javier Vázquez: "No tengo claro cuál será el final de mi relación"

Jorge Javier Vázquez y Alonso Caparrós se desnudan en plató ante la euforia de la llegada de 2018

¿Sabías que Jorge Javier Vázquez es Leo? Consulta su horóscopo?