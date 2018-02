Robbie Williams: "Tengo una enfermedad en la cabeza que quiere matarme"

28 feb 2018

Robbie Williams (44) ya está de vuelta a los escenarios, una noticia que sus fans estaban ansiosos por escuchar, después de la cancelación de sus conciertos a finales del 2017 y como consecuencia de una hemorragia en el cerebro. Unos serios problemas de salud por los que sus médicos le recomendaron reposo absoluto y alejarse de los focos durante un tiempo.

Con la noticia de su vuelta a los escenarios, el cantante ha aprovechado para abrir su corazón a través de una entrevista al periódico 'The Sun'. En la que ha hablado sobre su enfermedad: "Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza así que tengo que protegerme de eso", asegura el cantante. Y añade: "A veces me abruma y a veces es una herramienta que necesito para subir al escenario. A veces vivo en felicidad y es maravilloso".

En cantante británico confiesa que vive en una constante "montaña rusa" y que ha llegado a temer por su vida cuando le dejan solo. Pero a pesar de ello asegura que "la mayoría de las veces soy humano, viviendo una experiencia humana y trato de lidiar con los problemas y el sufrimiento de lo que sucede entre mis orejas".

Al final de la entrevista Robbie Williams acaba confesando que "tiende a sabotearlo todo" y que después de lo mal que lo ha pasado ha aprendido a valorar más su vida. "Ha sido un susto increíble, porque ya había estado antes en lugares oscuros, pero por aquel entonces tenía 23, 27 o 32 años" (...) "Una vez que has estado en el planeta durante 43 años, te das cuenta de que, incluso teniendo todo lo que tengo, no eres invencible. Así que de ahora en adelante me cuidaré mucho más", concluye.

