Roberto Leal recuerda su primer encuentro con JesÃºs VÃ¡zquez en 1992

28 feb 2018

Roberto Leal ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con un vídeo muy curioso. En este vídeo hemos podido saber que Roberto Leal y Jesús Vázquez se encontraron en 1992 (ambos futuros presentadores de 'Operación Triunfo'), en el programa 'Hablando se entiende la basca'.

El vídeo se corresponde con la entrega 200 del programa, en el que un jovencísimo Jesús Vázquez da paso a un irreconocible Roberto Leal como: "el chico de su pueblo que más brevas podía comer". Una vez en el plató, Roberto Leal explica su azaña sin pelos en la lengua y contando las consecuencias de aquello: "Me comí hasta 50 brevas una tarde y al otro día tuve que estar todo el día en el servicio de la diarrea que tenía".

Jesús Vázquez y Roberto Leal en el programa de 'Hablando se entiende la basca'. pinit

El que sería en un futuro presentador en TVE confesaba también sus aspiraciones: "Llegar a ser jugador del Sevilla FC y cuando me retire estudiar una carrera de medicina".

En su publicación el presentador escribe: "Qué curioso es el destino a veces. Año 1992. Jesús Vázquez presentaba 'Hablando se entiende la basca' en Telecinco. Ese día cumplían 200 programas y me invitaron. Tenía entonces 13 años y muchos sueños por cumplir. Hoy, 25 años después, me parece precioso ver cómo aquel día coincidimos dos de los futuros presentadores de 'Operación Triunfo'. Jesús es imposible que se acuerde. A mí no se me olvidará nunca", concluye el presentador en su Instagram.

Seguro que también te interesa...

Se hacen pasar por una empresa de mensajería para conseguir la dirección de Roberto Leal

Sara Rubio, la mujer de Roberto Leal

'OT 2017'. El cambio de imagen de Roberto Leal: así era hace 10 años

¿Sabías que Roberto Leal es Cáncer? Consulta su horóscopo