El sensual desnudo de Marta López en Instagram

1 mar 2018

Una más que se suma a la moda de mostrar su cuerpo al desnudo en Instagram. Marta López, que saltó a la fama por su paso por la casa de 'Gran hermano', ha decidido compartir una imagen artística, tan solo con unas medias de rejilla y una guitarra.

"Hoy me siento como en esta foto... desnuda y vulnerable ante toda ésta locura de vida que tengo, debo elegir la ropa que ponerme y no sé el estilo que me apetece hoy", comienza el mensaje profundo que escribió anoche al lado de la instantánea.

Tantas veces nos vemos guapas con lo que creemos que nos sienta bien"

"Tantas veces nos vemos guapas con lo que creemos que nos sienta bien, que no nos atrevemos a cambiar y quizá nos favorezca más, pero siempre tenemos miedo a los cambios y solemos no escuchar los consejos. ¡Voy a descansar que hoy estoy agotada!", continúa.

"No se donde he leído, seguro que alguno de vosotros una frase preciosa que la llevo recordando todo el día: 'Creo que puedo ser feliz haciéndote feliz'. Muy bonita a quien la escribiera... ¡Seguro que fue una chica!", concluye.

