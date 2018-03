Fran Dieli: "Me da pena que llegue el final de 'Tu cara me suena"

2 mar 2018

Él también salió de la factoría de 'Operación Triunfo', aunque el camino de Fran Dieli iba a ser otro: entrar en el Olimpo de los mejores tenistas de nuestro país. La cuarta edición del concurso cambió su vida, y desde entonces le hemos visto como parte de los Supersingles y también, desde hace unos meses, como concursante de 'Tu cara me suena'.

Charlamos con el cantante, que se posiciona como uno de los favoritos para hacerse con el triunfo en esta edición del programa de Antena 3, que llega su final esta noche.

Corazón ¿Cómo valora su experiencia en 'Tu cara me suena'?

Fran Dieli Ha sido una experiencia buenísima y sorprendente. Como espectador ya me imaginaba que esto era muy grande, que el plató y la expectación lo eran, pero cuando lo vives en primera persona hay que tomárselo con sentido del humor porque esto es fuerte.

C. ¿Se ve como ganador?

F.D. Bueno, te voy a ser sincero, me veo como ganador y me veo como perdedor. Es muy difícil, pero posibilidades hay. Yo tengo mis papeletas, y tampoco voy a perder la esperanza aunque sé que es muy difícil.

C. ¿Cómo es eso de imitar la voz de una mujer?

F.D. Buena pregunta. Es algo con lo que yo jugaba de niño. Gracias a Dios tengo el falsete con el que puedo falsear la voz de la mujer, que es lo que a veces se requiere en este programa. Lo he hecho lo mejor que puedo simplemente buscándote mucho y probando probando hasta que ves que se parece. Me funciona mucho lo de grabarme y escucharme.

C. Hace 13 años estaba participando en este mismo plató, pero en 'Operación Triunf'’. ¿Qué sintió cuando volvió a actuar en él?

F.D. Se me erizó la piel. Entré y recordé todo. Hace ya 13 años de Operación Triunfo pero necesitas hacer una regresión. Todo esto de repente vuelve y a mí me volvió cuando pisé el plató. Fue muy fuerte. Ten en cuenta que yo jugaba al tenis, no me dedicaba a la música. No soy como otros concursantes que llevan en esto toda la vida. De repente me subieron a un escenario, me puse a cantar y vi lo que era ese mundo. 'Operación Triunfo' es de las cosas más fuertes que he hecho.

Se me erizó la piel al volver a pisar este plató"

C. ¿Produce cierta envidia el éxito que ha tenido esta edición del 'talent'?

F.D. Bueno, yo vengo de una edición que tuvo también mucho éxito. En cuestión de audiencia creo que fue de las más vistas. Más bien tengo envidia de que ellos estén pasando por ese momento al recordarlo. Creo que más bien es nostalgia. Pero sí, un pellizco me entra por el cuerpo.

C. Hablando de nostalgia, ¿qué sentimientos produce el final de 'Tu cara me suena'?

F.D. Tristeza. Me da pena porque, es verdad que he sufrido: empecé muy bien, con mucha energía, luego pasé por un momento de 'no sé si soy capaz, no sé por qué he entrado en este programa'. He tenido un poco de todo. Pero la verdad que ha sido lo mínimo, enseguida remonté y ahora pienso que quiero 20 galas más. Sería capaz de hacer 20 artistas más.

C. Ángel Llácer fue su profesor en la academia y se han reencontrado en 'Tu cara me suena'. ¿Cómo le ha encontrado?

F.D. Muy bien. La relación que tuve con Ángel es súper buena, pero cuando empezó el programa me daba cuatros y cinco y yo me quedaba súper mosca (risas). Me daba muy mala nota y yo decía: 'Pero si es el único que conozco'. Imagino que era porque sabe que podía dar mucho más e imagino que era una forma de decirme que tirase para adelante.

C. Antes de entrar, ¿puso en una balanza las cosas buenas y malas que podía traer participar en un concurso de estas características?

F.D. De primeras dije sí, porque yo había visto el programa y me encantaba. Pero sí que es verdad que inmediatamente me paré y pensé que no estaba seguro si esto era lo mío, si iba a quedar bien o si iba a hacer el ridículo, pero porque al final no soy un cómico. Yo quería hacer el papel de un cantante que imita y quería hacerlo bien y entonces pensé que me quedaba un poquito grande.

En algún momento del concurso pensé: '¿Dónde me he metido?'"

C. Pero entró, tiró para adelante y brilló. ¿Se considera una persona impulsiva o reflexiva?

F.D. Soy tranquilo pero también impulsivo. Cuando algo me gusta no lo pienso demasiado. Hubo un momento de pensarlo, pero yo me tiro al ruedo porque pienso que son experiencias. Soy cantante pero tampoco planeo mucho mi carrera. Me gusta mucho viajar y ponerme encima de un escenario. Me iré a la tumba con estas situaciones, no con que tuve una carrera meditada y perfecta.

C. Asegura que hubo un momento de desánimo, ¿cuándo fue?

F.D. Creo que fue por alguna actuación en concreto, pero no recuerdo cuál. Sí que tuve el sentimiento de pensar: "¿Dónde me he metido?, no quiero hacer el ridículo". Yo soy siempre muy echado para adelante para todo pero me dio un poco de cosa.

C. ¿Tienes algún proyecto para cuando termine el programa?

F.D. Sí, tengo un disco en la calle. Se llama 'Andaloser' y es completamente en inglés. Es un pop electrónico, con un toque 'vintage' y lo compuse justo antes de entrar aquí en el programa. Me quedé con la promoción justo parada por eso. Pero el programa me ha venido muy bien. Paré con todas las de la ley, con muchas ganas y ahora retomo. Es un disco en inglés con muy buenos productores, muy buenas colaboraciones.

