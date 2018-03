Justin Theroux rompe su silencio sobre el divorcio con Jennifer Aniston

2 mar 2018

Jennifer Aniston y Justin Theroux han intentado mantenerse alejados de la prensa tras el comunicado de su divorcio, pero los continuos rumores sobre los motivos de su separación han acabado por romper el silencio de ambos. Primero fue Jennifer Aniston la que se encargó de negar su supuesto acercamiento a Brad Pitt y ahora ha sido el mismo Justin Theroux el que ha querido remarcar su derecho a la intimidad.

El actor ha hablado para la revista francesa 'Mastermind' y ha aclarado: "Bueno, la verdad es que no me siento identificado con ese avatar que han dibujado de mí. Así que, en ese sentido, no me quita el sueño lo que se pueda publicar sobre mí. Ya he dejado de preocuparme sobre lo que la gente piense de mí y la verdad es que esa preocupación ya era mínima desde hace algunos años", explica Theroux.

Y es que los continuos rumores sobre que los supuestos celos del actor con Brad Pitt fueron los causantes de su divorcio, han acabado por hacer explotar a Justin. El actor concluye asegurando: "Lo único que puedo hacer ahora es trabajar, así que si alguien a quien no conozco en absoluto viene hacia mí y me pregunta sobre mi vida privada, pues le contestaré que no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y sabes, es que no tengo por qué dar explicaciones".

