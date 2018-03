La confesión más dura de Rosario Flores sobre la muerte de su hermano

3 mar 2018

Rosario Flores visitó el programa de Bertín Osborne en Telecinco, 'Mi casa es la tuya'. La cantante se mostró muy sincera sobre la muerte de su hermano Antonio Flores, relatando uno de los momentos más duros de su vida.

"A mi hermano se lo llevó mi madre, ella le dijo tú te vienes conmigo y él dijo, ‘sí, me voy’. Él siempre decía que cuando se fuera mamá, se iría él, no sé por qué, como mamá estuvo malita… Todos morimos ese día, yo morí con mi hermano Antonio también, una parte de mí se murió", afirmó la cantante. No hay duda de que es una de las peores cosas que le ha ocurrido: "Nunca me recuperaré de la muerte de mi hermano Antonio y siempre lo llevo conmigo. Mi hermano Antonio está vivo en mí”.

La parte más dura llegó cuando afirmó que: "Después de morir mi hermano lo único que quería era destrozarme, me maltrataba". A pesar de los años que han pasado, ella sigue echando de menos a Antonio Flores, "a él entero, su energía, su gracia, su piel, sus ojos, su piel, su ojos, esa es la pena de mi vida".

