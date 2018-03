Premios Oscar 2018: las grandes ausencias de la alfombra roja

5 mar 2018

Todos esperábamos con muchas ganas, aunque solo fuera para poder contaros sus reacciones, la presencia de Angelina Jolie, Brad Pitt y Jennifer Aniston en los Premios Oscar 2018. Aunque solo fuese alguna de las combinaciones posibles resultantes de las tres patas de este bando del que tanto se ha escrito en las últimas semanas tras el anuncio de divorcio de Jennifer de Justin Theroux.

Pero no. Decidieron quedarse en su casa. Tranquilamente. Quién sabe si con unas buenas palomitas con las que acompañar los titulares sobre su 'no presencia' en la gran fiesta del cine mundial. Aunque, ojo, porque no fueron los únicos a los que se echó de menos sobre la alfombra roja del Dolby Theatre.

Muchos daban por echo que, una vez roto el matrimonio de Brangelina, los llamados a ocupar su lugar como parejaza de la meca del cine, eran Alicia Vikander y Michael Fassbender. Casados el pasado verano y sin problemas que se conozcan entre ellos, tampoco les vimos en Los Ángeles.

El año pasado quienes brillaron como pareja e hicieron las delicias de los nostálgicos fueron Leo DiCaprio y Kate Winslet. Este año, finalizado ese 20 aniversario de la salida a taquilla de 'Titanic', deben de haber pensado que era mejor descansar.

Como también Penélope Cruz y Javier Bardem, que tras asistir a los Premios César -Pé recogió su estatuilla de honor por toda una carrera dedicada a la interepretación- el pasado viernes, era demasiado tute cruzarse el charco. No nos extraña...

Más raro se nos hizo no ver posar a Keith Urban al lado de su mujer. Extraña es la vez que Nicole Kidman posa sin él. Vamos, que no se despegan, casi, ni para bajar a comprar el pan. No como Jennifer Garner y Ben Affleck, que se divorciaron, se pelearon en medio de la calle y debieron de llegar al acuerdo de que él no le aguase la fiesta de los Oscar.

Si hay tres mujeres a las que echamos de menos, porque suelen estar en la lista de las mejores vestidas, esas son Naomi Watts, Cate Blanchett y Charlize Theron. Ni rastro de Dakota Johnson. Tampoco de Jessica Biel.

Y nos preguntamos si Elsa Pataky y Chris Hemsworth no encontraron canguro australiana para dejar a su prole y poder disfrutar, por enésima vez, de los Premios Oscar. Bueno, al menos España estuvo más que bien representada gracias a Paz Vega y a Garbiñe Muguruza.

