Ya conocemos las nominaciones de los Premios Oscar, en su 90ª edición. La forma del agua, de Guillermo del Toro, es la favorita a los Oscar 2018 con 13 nominaciones, entre las que destacan mejor película, mejor director, mejor guion original ymejor actriz protagonista (Sally Hawkins). La gala de la 90ª edición de los premios más famosos del séptimo arte se celebrará el próximo domingo 4 de marzo, presentada por segundo año consecutivo por Jimmy Kimmel.

Análisis de la Espía en Hollywood: sorpresas y ausencias en las nominaciones.

Las otras candidatas al Oscar a la mejor película son Dunkerque, Tres anuncios en las afueras, El hilo invisible, Lady Bird, Los archivos del Pentágono, Déjame salir,Call Me By Your Name y El instante más oscuro.

En cuanto a la interpretación, Frances McDormand es la favorita para el Oscar a la mejor actriz protagonista, por Tres anuncios en las afueras, mientras que Gary Oldman es el favorito de los críticos como mejor actor protagonista en El instante más oscuro.

Coco, de Pixar, tiene casi todas las papeletas para conseguir el Oscar a la mejor película de animación.

Otro apunte curioso es que la película más taquillera de 2017, Star Wars: Los últimos jedi, ha logrado cuatro nominaciones, todas en categorías técnicas.

Lista de nominaciones de los Premios Oscar 2018:

Oscar 2018 a la Mejor Película Call me by your name.

El instante más oscuro.

Déjame salir.

Dunkerque.

Lady Bird.

El hilo invisible.

La forma del agua.

Tres anuncios a las afueras.

Los archivos del Pentágono

Oscar 2018 al Mejor Director Christopher Nolan, Dunkerque.

Guillermo del Toro, La forma del agua.

Paul Thomas Anderson, El hilo invisible.

Jordan Peele, Déjame Salir.

Greta Gerwig, Lady Bird.

Oscar 2018 al Mejor Actor Principal Timothée Chalamet , Call me by your name.

Daniel Day Lewis, El hilo invisible.

Daniel Kaluuya, Déjame Salir.

Gary Oldman, El instante más oscuro.

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Oscar 2018 a la Mejor Actriz Principal Sally Hawkings, La forma del agua.

Frances McDormand, Tres anuncios a las afuerasi.

Margot Robbie, Yo, Tonya.

Meryl Streep, Los archivos del Pentágono.

Saorise Ronan, Lady Bird.

Oscar 2018 al Mejor Diseño de Producción La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro.

Dunkerque.

La forma del agua

Oscar 2018 a la Mejor actriz de reparto Mary J. Blige, (Mudbound)

Allison Janney, Yo, Tonya

Lesley Manville, El hilo invisible.

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, La forma del agua.

Oscar 2018 al Mejor Actor de reparto Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Tres anuncios a las afueras)

Richard Jenkins (La forma del agua)

Sam Rockwell (Tres anuncios a las afueras)

Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

Oscar 2018 al mejor guión original La enfermedad del amor (The Big Sick) (Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani).

La forma del agua (Guilermo Del Toro).

Déjame salir (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwig)

Tres anuncios a las afueras (Martin McDonagh)

Oscar 2018 al Mejor Guión Adaptado Call Me By Your Name (James Ivory)

Molly's Game (Aaron Sorkin)

The Disaster Artist (Scott Neustadter e Michael H. Weber)

Mudbound (Virgil Williams and Dee Rees)

Logan (Scott Frank, James Mangold e Michael Green)

Oscar 2018 a la Mejor Fotografía Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Mudbound

Oscar 2018 a la Mejor Edición de Sonido Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: The Last Jedi

Oscar 2018 a la mejor Banda Sonora Dunkerke

La forma del agua

Star Wars: The Last Jedi

El hilo invisible

Tres anuncios a las afueras

Oscar 2018 a la Mejor Película Animada Bebé Jefazo.

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

The Breadwinner

Oscar 2018 a la Mejor Canción Original Mighty River, de Mudbound.

Stand up for something, Marshall.

This is me, El Gran Showma

Remember Me, Coco.

Oscar 2018 al Mejor diseño de vestuario La bella y la bestia.

El instante más oscuror.

El hilo invisible.

La forma del agua.

La Reina Victoria y Abdul.

Oscar 2018 al Mejor Cortometraje Documental Edith+Eddie, Laura Checkoway, Thomas Lee Wright

Heaven is a Traffic Jam on the 405, Frank Stiefel

Heroin(e), Elaine McMillion Sheldon, Kerrin Sheldon

Knife Skills, Thomas Lennon

Traffic Stop, Kate Davis, David Heilbroner

Oscar 2018 a los Mejores Efectos Especiales Blade Runner 2049, John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer

Star Wars: Los últimos Jedi, Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould, Neal Scanlon

La guerra del planeta de los simios, Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, Joel Whist

Guardianes de la galaxia Vol. 2, Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick

Kong: La isla calavera, Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus

Oscar 2018 al Mejor Maquillaje y Peinado El instante más oscuro

Victoria y Abdul

Wonder

Oscar 2018 al Mejor Montaje Baby Driver

La forma del agua

Yo, Tonya

Tres anuncios a las afueras.

Oscar 2018 al Mejor Documental Abacus: Small Enough to Jail, Steve James, Mark Mitten, Julie Goldman.

Faces Places, JR, Agnès Varda, Rosalie Varda

Last Men in Aleppo, Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soren Steen Jepersen

Strong Island, Yance Ford, Joslyn Barnes.

Icarus, Bryan Fogel, Dan Cogan

Oscar 2018 a la Mejor Película Extranjera A fantastic Woman (Chile)

The Insult (Líbano).

On body and Soul (Hungría)

The Square (Suecia)

Loveless (Rusia).

Oscar 2018 al Mejor Cortometraje de Ficción DeKalb Elementary

The Silent Child

The Eleven o'clock

Wate Wote/All of US

My nephew Emmett

Oscar 2018 al Mejor Cortometraje Animado Dear Basketball, Glen Keane, Kobe Bryant

Garden Party, Victor Caire, Gabriel Grapperon

Lou, Dave Mullins, Dana Murray

Negative Space, Max Porter, Ru Kuwahata

Revolting Rhymes, Jakob Schuh, Jan Lachauer

