Javier Bardem explica como afectÃ³ a su relaciÃ³n el rodaje de 'Loving Pablo'

6 mar 2018

Durante su visita en 'El Hormiguero, Javier Bardem ha hablado de los detalles más desconocidos de su última película, 'Loving Pablo'. Cinta en la que el actor vuelve a trabajar conjuntamente con su mujer Penélope Cruz y en la que dan vida a Pablo Escobar y a su amante, Virginia Vallejo.

Una interpretación que el propio actor ha admitido "no fue nada fácil", sobre todo en lo que respecta a separar la ficción de la realidad de la pareja. Admite que ambos tuvieron que esforzarse mucho en una escena para que no influyera en su relación de pareja. "Es una escena muy larga, con mucha carga y es difícil mantener esa energía durante tantas horas" (...) "Le dije que no tenía nada que ver conmigo. Después de rodarla ella no quería verme más, me dijo 'quítate el bigote, aféitate y vete a dormir al salón'", aseguraba entre risas en el programa.

Confiesa que el personaje que le ha tocado interpretar era un monstruo, a pesar de que en otras ficciones se le haya glamourizado. Tanta fue la energía negativa del personaje en la escena, que Bardem confesó haber tenido que darse una ducha después para intentar desprenderse de ella. "Otros trabajos que se han hecho sobre él lo han glamourizado y este señor era un monstruo. Cuando ves cómo trata a la mujer que tiene la lado es cuando le ves como un ser maligno", explicaba en 'El Hormiguero'.

Penélope Cruz ya había hablado anteriormente de la dureza de la escena que relató Bardem en el programa. La actriz admitió que al rodar esa secuencia se asustó tanto que comenzó a contar, desde ese día, los días que faltaban para acabar el rodaje.

'Loving Pablo' llegará a los cines el próximo 9 de marzo.

