13 mar 2018

Y Penélope Cruz volvió a convertise en la gran estrella de una alfombra roja en España. Anoche, el Circo Price se vistió de gala para entregar los Premios de la Unión de Actores y Actrices y la de Alcobendas era una de las nominadas.

Antes de entrar a la gala -de la que, por cierto, se fue sin galardón-, la actriz se paró a atender a los medios que cubrían el 'photocall'. Allí, además de hablar de todo lo que le gusta su profesión y cuánto le emociona preparar sus personajes, Pé tuvo unas bonitas palabras hacia sus padres.

Cruz recordó cómo, hace unos diez días, cuando recibió el Premio César de Honor en París, hizo referencia al apoyo que sus padres siempre le han brindado, desde pequeña, cuando dijo en su casa que quería dedicarse a esto de la interpretación.

Mis padres me permitieron dedicarme a la interpretación y confiaron en mí"

"Siempre me apoyaron y lo que dije el día del César fue eso, gracias por no reíros de mí cuando a los 12 años dije quiero dedicarme a esto", relataba antes de añadir: "Nosotros no teníamos ningún referente alrededor, nadie que pudiera dedicarse a algo relacionado con el arte, sonaba un poco a ciencia ficción y ello me permitieron hacerlo y confiaron en mí".

Además, aprovechó para volver a poner el acento sobre el mensaje feminista reivindicativo que lleva sosteniendo desde que se inició el movimiento 'Me Too' en Hollywood: "No hablo solo por las mujeres de nuestra industria, que también, hablo por todas las demás que tienen otras profesiones y que son mujeres a las que no les ponen micrófonos tan cerca. Yo hablo un poco en nombre de todas".

Seguro que también te interesa...

Javier Bardem explica como afectó a su relación el rodaje de 'Loving Pablo'

Penélope Cruz, Premio César de Honor 2018 en París

Penélope Cruz: "Que les jodan a Cenicienta y a todas las demás"

¿Sabías que Penélope Cruz es Tauro? Consulta su horóscopo