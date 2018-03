Las K-Narias: "Recibimos muchas críticas por nuestra forma de vestir, y muchas vienen de público femenino"

8 mar 2018

Gara y Loida, las integrantes del dúo 'K-Narias', vuelven pisando fuerte con su nuevo 'single: 'Tu indiferencia'. Un tema con el que regresan al reggaetón de sus orígenes y con el que reivindican a la mujer luchadora.

Las hermanas y gemelas se han vuelto a reinventar con la ayuda de una nueva discográfica, con la que han vuelto a superar todas las barreras y a través de la que han podido recuperar la emoción de sus comienzos.

Hemos podido hablar con estas dos mujeres pioneras en el género reggaetonero, no solo en España, sino internacionalmente. Gara y Loida han tenido que abrirse camino en una industria musical en la que mayoritariamente había hombres.

Hoy, orgullosas de todos sus éxitos y de que cada vez haya más mujeres en la industria siguiendo su ejemplo, nos han presentado su nuevo 'single', 'Tu indiferencia'.

Corazón ¿Cómo definen este nuevo 'single'?

Gara Es un tema que habla de las relaciones tóxicas. Esas en las que intentas complacer tanto a la otra persona, que llega un momento en el que te olvidas de ti misma y de tu identidad. Habla de esas relaciones que solo te buscan cuando les interesas y de que tenemos que amarnos más a nosotras mismas. Nuestros fans nos estaban pidiendo a gritos que regresáramos al género que nos dio a conocer. Así fue como surgió el 'Tu indiferencia'.

C. ¿Podemos decir que se sienten identificadas como mujeres con el 'single'?

G. A todas nos ha pasado eso alguna vez. Nos estamos dando cuenta de que, a través de nuestras redes sociales, la gente se está sintiendo muy identificada.

C. ¿Qué diferencia hay entre sus inicios, por ejemplo aquel 'No te vistas que no vas', y este nuevo tema?

G. Básicamente, la diferencia es que hemos madurado y crecido mucho como artistas. En este nuevo 'single' tenemos mucha más presencia.

C. Otra de las canciones que ha tenido una gran acogida es 'Mujeres'. En él habláis de una mujer luchadora. ¿Creéis que es importante representar a las mujeres en la música?

G. Sí, por supuesto y más en un género que, mayoritariamente, siempre ha sido de hombres y en el que quienes más han triunfado han sido ellos. Hace 13 años, cuando empezamos con el género urbano del reguetón, había muy pocas mujeres. Fuimos las pioneras en hacer este tipo de género. Nueve meses atrás, te diría que a las mujeres en este género casi no se les hacía caso, pero, ahora, las mujeres hemos tenido muchísima aceptación. Cada vez somos más 'reguetoneras' las que estamos triunfando. Yo creo que a la mujer cada vez se la respeta más en el género. Esperamos que, con el tiempo, muchos 'reguetoneros' la respeten mucho más con su lenguaje. Pero lo verdaderamente lamentable es que esos pensamientos machistas vienen tanto de la mujer como del hombre.

C. ¿Reciben muchas críticas de tipo machista a través de las redes sociales?

G. Tenemos muchos fans y seguidores y muchísimas buenas críticas. Sabemos cuándo un tema puede ser exitoso, cuándo hay más diversidad de opiniones y cuándo pasa la barrera de nuestros fans. Pero lo cierto es que también recibimos muchas malas críticas a través de las redes sociales, que vienen en su mayoría del público femenino y que tristemente están relacionados con nuestra forma de vestir. Hemos avanzado en muchas cosas, pero lo cierto es que aún nos queda muchísimo en lo que mejorar, esos comentarios son la prueba de ello.

Hay mucha confusión con el reguetón, porque habla abiertamente de las cosas. Entre ellas, del sexo"

C. ¿Creen que hay muchos prejuicios en este tipo de música?

Loida Creemos que hay mucha confusión con este estilo porque habla abiertamente de las cosas, entre ellas del sexo. Nosotras intentamos cuidar nuestro lenguaje, pero no estamos en contra de que en este género se hable abiertamente de todo. De hecho, nosotras hemos hecho, por ejemplo, campañas muy bonitas en contra de la violencia de género. A pesar de eso, y sobre todo en nuestros comienzos, se nos llegó a vetar en alguna ocasión por el regguetón en sí y no escucharon nuestras letras.

C. Vamos a cambiar de tercio. Díganme cuál es su tema favorito.

L. Está complicado, porque hay muchos. Por ejemplo, 'No te vistas que no vas' es una canción que adoramos y queremos. Esa la tenemos que cantar siempre en nuestros conciertos, porque si no nuestros fans nos matan (ríen). También fue la primera canción con la que pudimos salir de España, la que nos hizo número uno, con la que conseguimos disco de oro por primera vez... Así que, le tenemos un cariño especial. Pero luego hay otras conocidas y no tan conocidas a las que también les tenemos especial cariño como 'Salsa con regguetón' o como nuestro nuevo 'single', 'Tu indiferencia'. Este tema es un antes y un después en nuestra carrera y supone una nueva era. Hemos vuelto a la emoción de nuestros comienzos. Es la canción que nos define ahora mismo.

C. Como actrices internacionales que son, tendrán muchas anécdotas de viajes. ¿Cuáles recuerdan especialmente?

L. ¡Pues tenemos muchas! Malas, buenas, regulares…. Tanto es así, que estamos pensando en escribir un libro, un proyecto a largo plazo (risas). Te podemos decir, desde que se nos metieran en nuestra habitación en plena noche mientras dormíamos, hasta una tormenta tropical en Puerto Rico y estar una semana sin salir del hotel. O que durante un concierto en México vivimos un terremoto encima del escenario. Hemos vivido muchísimas cosas la verdad...

C. ¿Os han cambiado las identidades alguna vez?

G. Cuando éramos pequeñas, sí. Ahora, somos más aburridas, pero deberíamos hacerlo. De pequeñas éramos súperdivertidas, súpertraviesas y estábamos todo el día haciendo cosas locas. Si a mí se me daban mal las Matemáticas, pues mi hermana me hacía los exámenes y los profesores nunca se enteraban. Luego Loida empezó a trabajar en una tienda de ropa, así que cuando no tenía ganas de trabajar iba yo a trabajar por ella.

C. ¿Dónde podemos encontrar su nuevo 'single'?

G. El videoclip de 'Tu indiferencia' lo pueden encontrar en YouTube y en 'Vevo'. Y el 'single', en 'Spotify' gratuitamente y en 'Itunes'.

C. Nos encantaría que mandasen un mensaje de apoyo a la igualdad en el Día de la Mujer.

G. Nos encanta que haya un Día de la mujer, aunque a muchos no les guste. Que recordemos que el Día de la mujer no es porque seamos mejores que los hombres, sino porque, desgraciadamente, hemos tenido que luchar para conseguir la igualdad. No es para conseguir más, sino para conseguir tener los mismos sueldos y las mismas opciones. Todavía queda mucho por hacer, pero lo bueno es que estamos en el camino de conseguirlo y que hemos visto un cambio brutal desde hace un año a ahora, relacionado con el tema de la mujer y con el empoderamiento femenino. Pero, para poder ayudar y avanzar, tenemos que empezar por nosotras y no criticarnos no juzgarnos.

