Cristina Pedroche: "Feminismo no es lo contrario de machismo"

Si hay personaje en nuestro país que genere filias y fobias -casi- a partes iguales, ese es el de Cristina Pedroche. No hay nada más que darse un paseo por las redes sociales cada 1 de enero, desde hace cuatro años, y observar los comentarios sobre su presencia en las Campanadas.

A pesar de contar a sus detractores por miles, Pedroche acaba de dar un salto más en su carrera. Un pasito que lleva a la vallecana a la gran pantalla con 'Sin rodeos', el último trabajo de Santiago Segura. Un debut en el cine con motivo del cual ha concedido una entrevista a la revista 'Glamour' en la que habla, haciendo gala del título del filme, sin cortase un pelo y muy directa.

Una de las mayores críticas recibidas tras las últimas Campanadas tuvo que ver con su discurso feminista que, algunos, vieron incompatible con el mono de Pronovias lleno de transparencias que lució para la ocasión.

Ella ha explicado una anécdota en esta entrevista en la que narra cómo se hizo amiga de Paula Echevarría a raíz de aclarar los límites entre machismo y feminismo. "Le dije: 'Paula, se entiende perfectamente que apoyas el feminismo, pero feminismo no es lo contrario de machismo'. Y, desde entonces, somos más amigas".

Y si explica así de fácil ese posicionamiento, también habla clarísimo sobre las críticas que va a poder recibir por esta incursión en el mundo del cine. Pero, como ya sabe lo que hay, se ha colocado el impermeable antes de que la cinta llegue a las carteleras.

"Me da igual que esta gente me quiera poner obstáculos porque son de mentira, no son reales. Va a haber gente que, solo por el titular 'Cristina Pedroche está en la nueva película de Santiago Segura', va a decir que no soy actriz, que a ver cómo lo hago….", reflexiona.

No soy periodista. Soy una chica con dos carreras que hizo un 'casting' para reportera y la cogieron"

"Lo que no soy es periodista, soy una chica que estudió dos carreras, que hizo un 'casting' para ser reportera y la cogieron y que poco a poco ha ido creciendo porque entiendo que comunico bien y la gente se siente identificada conmigo, y cuando cuento las cosas en la televisión los espectadores se quedan pegados", añade.

En eso, no le falta razón. Porque si los directores y las cadenas cuentan con Pedroche, es porque tiene imán con el espectador. Esperaremos a ver los resultados en taquilla para corroborar nuestras palabras.

