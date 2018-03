AsÃ­ es la terapia de rehabilitaciÃ³n sexual de Harvey Weinstein

12 mar 2018

Harvey Weinstein ya ha completado su rehabilitación sexual. Al parecer, ya han pasado cinco meses desde que el productor ingresase en una clínica de Arizonay, según ha publicado 'Vanity Fair', el representante de Weinstein ha afirmado que hace tiempo que completó el programa de 45 días, pero ha permanecido para someterse a terapia adicional y poder gestionar "la ira, nutrición, y varios comportamientos adictivos".

Acusado de múltiples agresiones sexuales, Harvey Weinstein ha estado ingresado en el centro 'Gentle Path at the Meadows', una clínica especializada en terapias para rehabilitar a hombres con adicción al sexo. En esa misma clínica también se han tratado Tiger Woods o Kevin Spacey. El conocido programa dura algo más de seis semanas y, según 'The New York Times', el productor se fue antes de terminar la terapia, algo que su representante ha negado.

El programa cuesta más de 47.000 euros. Según afirma Vanity Fair, incluye terapias como la equina o la de expresión artística, meditación profunda, yoga, tai chi, terapia individual y de grupo, más un taller de 'mindfulness' para rehabilitación. Además, las cámaras y los móviles están prohibidos para los pacientes.

