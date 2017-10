16 oct 2017

Compartir en google plus

Una semana ha tardado en pronunciarse Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que se ha visto envuelto en un sinfín de denuncias y acusaciones por casos de abusos sexuales. Una semana en la que actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Cara Delevingne han alzado la voz contra él.

Repudiado por la profesión y expulsado de la Academia del cine, Harvey ha roto su silencio en 'Page Six', web perteneciente a 'The New York Times'. Allí expresa sentirse "profundamente devastado" después de que se sacara a la luz el escándalo sexual y de que su mujer y sus hijos lo hayan abandonado.

"No quiero que ella o mis hijos salgan más heridos de lo que ya están", añadía al respecto en estas primeras declaraciones en las que no hay atisbo de perdón por las prácticas realizadas durante unas tres décadas en la profesión.

Seguro que también te interesa...

Cara Delevingne asegura que Harvey Weinstein le propuso hacer un trío

Angelina Jolie también fue acosada por Harvey Weinstein

Rose McGowan acusa a Harvey Weinstein de violarla