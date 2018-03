13 mar 2018

Compartir en google plus

Cuatro años le ha costado a Boris Izaguirre que vea la luz 'Tiempo de tormentas', una novela en la que, sin embargo, el autor confiesa que hay mucho de autobiográfico. Una obra en la que desvela algunos de sus secretos más íntimos y, algunos de los cuales, ya nos han dejado con los ojos en la mano.

"Voy a insistir mucho en que es una novela. Arranca con unos personajes que somos mi madre y yo, pero conforme se va desarrollando la historia va adquiriendo más dosis de novela", recoge la web Look.

Lo que no es ficticio es el episodio más oscuro de su vida que se ha atrevido a verbalizar. "Sufrí una violación. Estoy preparado para la incredulidad, porque parece increíble que la persona que soy ahora y que represento haya pasado por una situación tan tremenda. Ha sido muy difícil retroceder a algo así, pero me importaba mucho contarlo", se puede leer en el mismo medio.

Jamás volví a ver a esos señores"

Allí, añade sobre ese suceso de su vida: "Yo jamás volví a ver a esos señores. Pasó muy cerca de mi casa, pero yo ahora no podría decirte quiénes fueron. Yo creo que ni mis padres ni mi entorno quisieron tomar la justicia por su mano, y eso me ayudó a superarlo".

El venezolano asegura que, aquello, le marcó para siempre. Sobre todo a la hora de conformar su personalidad. Y no solo a él, sino que las secuelas fueron también para su madre, a la que Izaguirre estaba muy unido.

"El mensaje de mi mamá me fortaleció y eso hizo que no me derrumbara ante la violencia más atroz, que yo era más que la violencia", pronuncia Izaguirre, que perdió a su madre en diciembre del año 2014, poco después de que este libro comenzara a forjarse.

Seguro que también te interesa...

Boris Izaguirre: "Mi madre nos enseñó a morir con respeto"

Carlota ('GH Revolution') finalmente denuncia a José María por violación

'La habitación de las violaciones' del restaurante de los famosos