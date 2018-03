19 mar 2018

Boris Izaguirre se encuentra inmerso en plena campaña de promoción de su última obra literaria, 'Tiempo de tormenta', una novela con trazos autobiográficos en la que, por ejemplo, se ha atrevido a contar que fue violado.

Ayer, se sentó delante de Toñi Moreno en 'Viva la vida' y contó algunos detalles más de una vida en la que ha sufrido, pero en la que, también, se ha sentido siempre tremendamente arropado por su madre. Por eso, su pérdida hace unos años, fue el palo más duro que jamás haya experimentado.

También tocó ese tema de la violación del que se lleva una semana hablando: "Ella fue quien me dijo: 'Tú no eres culpable nunca de la violencia que te infligen, porque la cometen otros'. Fue lo primero que mi mamá me hizo ver diciéndome: me tienes que contar exactamente todo lo que ha pasado".

Boris afrontó con serenidad y con mucha sinceridad, como siempre, la conversación con Toñi. Y relató cómo le contó a su madre que le gustaban los chicos. "Cuando yo le dije a mi madre con 10 años que me gustaban mis compañeros del colegio, ella no frenó la conversación", contaba con mucho orgullo.

Por eso, Izaguirre dejó claro que este libro es un homenaje a su madre, fallecida en 2014 como consecuencia de un cáncer, pero también "a todas las madres. A todas esas personas que luchan por su personalidad, por sus convicciones, por ser libres".

Seguro que también te interesa...

Boris Izaguirre: "Mi madre nos enseñó a morir con respeto"

¿Sabías que Boris Izaguirre es Libra? Consulta su horóscopo?