13 mar 2018

¿Podría algo en el mundo poner de acuerdo a Mónica Hoyos y Miriam Saavedra? Parece que sí. La ex y la actual pareja de Carlos Lozano vivieron horas de preocupación ante la desaparición, durante dos días, de 'El defensor de la audiencia' de 'Sálvame'.

Llegaron, incluso, junto con la madre de Carlos, a cursar una denuncia ante las autoridades para que le buscasen. Sin embargo, una vez conocido su paradero -en parte gracias a Antonio Tejado, con el que estuvo, tranquilamente, tomándose una copa-, él ha querido restar importancia a los hechos y ha relatado qué fue lo que sucedió.

"Es muy gracioso, porque uno también necesita a veces desconectar. Tengo el teléfono lleno de mensajes y llamadas. Después del programa me fui a cenar y más tarde a tomar unas copas", ha sido la explicación que ha dado a los acontecimientos del pasado fin de semana.

Entiendo a mi madre, pero me enfadé mucho"

Ha sido en 'El español' donde ha contado cómo "estaba cansado y me fui a dormir con unos amigos" y excusa a Mónica, Miriam y su madre, que se llevaron un buen susto ante la ausencia de respuesta al telefonearle: "Mi madre me quiere mucho, mi novia también y mi ex mujer más de lo mismo. Tanto que pusieron esa denuncia, aunque la Guardia Civil no iba a hacer nada si no pasaban las 48 horas pertinentes. Entiendo a mi madre, pero me enfadé mucho".

"En cuanto cargué el móvil llamé a mi madre para pedirle que retirara la denuncia. Sé que no es un tema para enfadarse, pero se ha liado una buena", concluye el presentador.

