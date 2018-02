Carlos Lozano se hace un injerto de pelo

7 feb 2018

Carlos Lozano ha debutado esta tarde como defensor de la audiencia en 'Sálvame Diario' y ha sorprendido a los telespectadores con una imagen renovada. El hasta ahora presentador de 'Granjero busca esposa' ha decidido hacerse un cambio radical de imagen y su nuevo aspecto no ha pasado desapercibido.

Lozano ha decidido que era el momento de hacerse un injerto de pelo para poblar aquellas zonas de su cabeza que más se clareaban. Durante su paso por 'GH VIP', donde los famosos se muestran al natural sin los retoques habituales a los que se someten en maquillaje y peluquería antes de ponerse frente a las cámaras, ya detectamos que el presentador estaba perdiendo el cabello.

Ahora, Carlos Lozano ha decidido ponerle remedio a su pérdida capilar y se ha enfrentado a su problema realizándose un injerto de pelo.

Carlos ha entrado cubierto con un sombrero, gafas de sol y un perro, con una cabecera en blanco y negro. "Por qué vienes así? Explícaselo a la audiencia", ha dicho Jorge Javier, momento en el que el presentador ha desvelado su secreto: "Vengo con este sombrero porque me he puesto pelo", ha confesado.

Carlos Lozano en 'GH VIP'. pinit

Instantes después se ha quitado el sombrero y ha mostrado las cicatrices de su operación. Los colaboradores del programa de Telecinco le han pedido que se quitara las gafas y él lo ha hecho: "Lo hago también, no me importa, pero quiero explicar por qué estoy hinchado: tenía que llevar una cinta en la cabeza y no lo he hecho, por eso se ha bajado la inflamación a los ojos".

Confiamos en que los cabellos agarren y el presentador luzca pronto una bonita melena.

Imagen de Caros Lozano en 'Sálvame diario'. pinit

