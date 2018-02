Carlos Lozano, el nuevo defensor de 'Sálvame'

5 feb 2018

Compartir en google plus

El pasado miércoles Carlos Lozano se presentaba, ante la sorpresa de todos, como el nuevo colaborador de 'Sálvame'. Concretamente como defensor de la sección semanal de 'El defensor del espectador'.

Una noticia que ha cogido a todos por sorpresa, sobretodo después de que el presentador de 'Granjero busca esposa' y exparticipante de 'GH VIP 4' afirmara hace unos meses en las tardes de Telecinco que "No me veo de colaborador porque no valgo, yo soy presentador", afirmaba.

Una nueva incorporación a 'Sálvame' que releva a María Teresa Campos, la cual presentó este pequeño espacio hasta sufrir el ictus que la obligó a ausentarse del programa.

Lozano será el encargarado, a partir de ahora ,de transmitir las opiniones de los espectadores, quienes mediante llamadas telefónicas comentarán lo más destacado de los protagonistas del espacio televisivo.

Seguro que también te interesa...

Carlos Lozano, desesperado, rebaja el precio de su mansión

“Miriam y yo estamos en una pausa”

“Mis problemas con Mónica están zanjados”

Toño Sanchís y Fran Álvarez, unidos contra Belén Esteban

¿Sabías que Carlos Lozano es Sagitario? Consulta su horóscopo?