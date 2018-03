13 mar 2018

Justin Timberlake arranca su nueva gira. El cantante, que ha estrenado nuevo trabajo discográfico hace apenas unas semanas, vuelve a los escenarios después del éxito de The 20/20 experience world tour, una gira que le llevó a recorrer el mundo junto a The Tennessee Kids.

En esta primera fase de su Man of the woods tour, Timberlake recorrerá Estados Unidos y Canadá; pero no descuidará a su familia durante este tiempo. El cantante ha decidido que su mujer, la actriz Jessica Biel, y el hijo del matrimonio, Silas, viajarán con él.

Ha sido en una publicación en Instagram donde Justin Timberlake ha confirmado que su familia le acompañará en esta nueva aventura musical. La fotografía ha impactado, puesto que el cantante y la actriz son muy reacios a publicar fotos de su hijo en las redes sociales. Son contadas las ocasiones en las que Biel o Timberlake han publicado alguna foto del pequeño Silas, siempre de espaldas sin que podamos ver su rostro.

Goin’ on tour. #MOTWTOUR Una publicación compartida de Justin Timberlake (@justintimberlake) el Mar 12, 2018 at 7:34 PDT

Una de las publicaciones más populares de la familia Timberlake-Biel al completo tuvo lugar en Halloween cuando el cantante, su mujer y su hijo se disfrazaron de personajes de la saga 'Toy Story' de Disney-Pixar.

A lo largo del verano, Justin Timberlake también asumirá una gira europea que llevará su show a destinos como París, Londres o Hamburgo.

