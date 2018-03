15 mar 2018

Muchas veces los famosos son la parte visible de una causa. Por eso, en múltiples ocasiones les llegan peticiones a través de redes sociales para apoyar ciertas causas. Por eso, la madre de Diana Quer ha utilizado Instagram para hacerle una petición a Terelu Campos.

Diana Pinel, madre de la fallecida Diana Quer, es una de las personas que más activamente está luchando por la no derogación de la prisión permantente revisable. El comentario lo ha dejado en una imagen en la que la colaboradora de 'Sálvame' aparece junto a su hija, que acaba de cumplir los 18 años. "Hola Terelu, soy la mamá de Diana Quer, tu hija es preciosa, y me ha recordado que el último cumple de Diani fueron sus 18… Creo que alguna de mis dos hijas la conoce, sólo te pediría que de la manera que te sea posible y si tú quieres, nos des tu apoyo a la NO DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, es por un futuro seguro para nuestros hijos. Gracias y te mando un abrazo y un beso para tu reina", ha escrito Diana.

Aunque Terelu no se ha pronunciado aun sobre ello, muchos han sido los famosos que sí están mostrando su apoyo a esta causa, como Alba Carrillo, que debido al caso de Gabriel se ha pronunciado sobre ello: "No puedo dejar de pensar en la madre del “pescaito”. Aprovecho para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. Hay personas que, lamentablemente para los que los sufren, NO se reinsertan. Yo firmé en Change.org para que no se derogue esta ley".

