18 mar 2018

Fue a través de Instagram donde la madre de Diana Quer, Diana Pinel, pidió ayuda a Terelu Campos para que le diese su apoyo con la no derogación de la prisión permanente revisable. Días después, la colaboradora de Telecinco ha respondido por mensaje privado.

"Me he puesto en contacto con la madre de Diana. Le contesté por privado. Por supuesto que apoyo la causa.Estoy totalmente a favor de la prisión permanente revisable. De hecho, yo he firmado para evitar su derogación. El padre de Diana Quer me envió la petición y se la devolví firmada", ha respondido Terelu.

Además, explicó que la desaparición y fallecimiento de Diana Quer también ha afectado a su hija Alejandra: "Considero que los partidos políticos que quieren suprimir la prisión permanente revisable se equivocan y van a pagar un alto precio en las urnas, porque la sociedad está pidiendo a gritos que no se derogue. Mi hija también lo ha pasado mal. Ha sufrido con lo que le ha ocurrido a Diana porque la conocía. Tenían amigas comunes".

