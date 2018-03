21 mar 2018

Ni se esconde de la prensa ni va a dejar de trabajar. Elena Furiase ha querido dejarlo claro, porque después de que confirmara que se va a convertir en madre, se ha hablado mucho de ella. Y de su madre, que también ha tenido que desmentir que esté enfadada.

La actriz y Gonzalo Sierra -ese es el padre de la criatura, según ha informado hoy la revista 'Lecturas'- están muy ilusionados ante la llegada del bebé, pero bien es cierto que, preguntada por si es un bebé buscado, ella contesta de aquella manera...

"Bueno, yo tenía muchas ganas de ser madre, pero la verdad es que vino como vino. Apareció y estamos felices. Esto, aunque no se busque, siempre es una alegría", eran sus palabras.

Quiero vivir este momento con la mayor normalidad posible"

"Quiero vivir este momento con la mayor normalidad posible. No me voy a esconder con mi pareja, nos veréis mil veces. Solo os pido que paréis el seguimiento este, porque yo me pongo de los nervios. Y este que está aquí dentro necesito que esté bien, por favor", aclaraba la actriz.

Furiase manifestaba que su madre se ha tomado la noticia "muy bien, encantada", añadiendo que está toda la familia muy contenta, porque son "todos provida", pero que necesitan un poco más de tranquilidad de lo que han vivido estos días desde que se conociera la noticia.

