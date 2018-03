21 mar 2018

Sin duda, su separación de Alba Carrillo es una de las rupturas que más titulares han llenado en el último año y medio de crónica social. Pero, a pesar de ello, parace que a Feliciano López no se le ha agotado el romanticismo.

Al menos, eso es lo que se desprende de sus palabras concedidas en una entrevista a 'Vanity Fair', en las que, tajante, sentencia que sigue "creyendo en el amor y en el matrimonio".

Nos consta que sigue creyendo en el amor, porque, en estos momentos, mantiene una relación con Sandra Gago, una joven a la que ya hemos podido ver en alguna ocasión en la grada mientras él disputaba un torneo.

Además, a Feliciano ya le ronda en la cabeza la idea de cómo le gustaría que fuese su futuro en el terreno personal. "Lo que más pienso es en formar mi familia cuando me retire. Soy muy familiar, me encantan los niños", ha sentenciado.

También ha contestado al tema de la presión mediática a la que ha estado sometido durante el último año y medio. "No me agobia el interés de la prensa, pero sí que me gustaría generar interés cuando yo quiero". Y añade: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Hay cosas que uno elige, pero yo no he elegido ser famoso. Además, entiendo que es algo temporal y que acabará".

