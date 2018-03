23 mar 2018

'Supervivientes 2018' vivió una noche de tensión con Saray Montoya como máxima protagonista. Primero tuvo ser Lara Álvarez quién le afeara la conducta y como no entraba en razón, tuvo que intervenir Jorge Javier Vázquez, que tiene mucha mano izquierda, pero también mucho carácter.

Todo comenzó con esa primera prueba en la que los concursantes, sobre una tarima flotante, tenían que batirse en un duelo de guantazos, al más puro estilo del boxeo. Y ella, alegando un dolor de espalda, se negó.

El médico me está 'apiforrando' de pastillas"

Lara le advertía: "Los médicos dicen que la lesión no existe". Y le pedía que hiciese el favor de subirse a la tarima. Erre que erre, dijo que ella estaba llenita de dolores y que no lo hacía. "El médico me está ‘apiforrando’ de pastillas. Estoy pasando unas noches que para que te lo creyera te las echaría allí", le decía a Jorge Javier.

"Qué buena persona, pues nada, quédatelas allí, quédatelas allí", era la réplica del presentador antes de que ella contraatacara con la primera amenaza de abandono: "Le estoy pidiendo una radiografía y me dice que no. Si estamos en ese plan, me voy a ir".

Tras esta discusión, vendría un segundo arreón de la concursante salida de los 'Gipsy Kings'. Sucedía cuando Vázquez le anunciaba que era la primera salvada de la expulsión por la audiencia. Lejos de alegrarse, decía: "Jorge, me voy". Y Jorge, que tiene tablas sobradas, fue tajante: "No te lo voy a permitir".

Ante la insistencia de esta, Jorge se vio obligado a elevar el tono de la conversación: "Siéntate y no me toques las narices". Y parece que le quedó claro...

Entre una y otra amenaza, a Montoya le dio para discutir con Alberto Isla, al que se dirigió en los siguientes términos: "Eres un 'comepan' de mujer, un mantenme, que te mantiene tu mujer".

Vamos, que tuvo una noche fina....

