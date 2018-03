26 mar 2018

El jueves 26 de abril, Rachel Zane -a la que da vida Meghan Markle-, abogada y novia de Mike Ross, se despedirá para siempre de los espectadores. Será en un doble capítulo que, con total seguridad, batirá récord de audiencia para una serie de la que me declaro fan absoluto y que, lamentablemente, no ha tenido mucho tirón en España.

Los complicados casos, la guerra entre los miembros del bufete, los clientes de turbio pasado pero, sobre todo, la pareja protagonista convierten la serie en adictiva. El hermetismo sobre cómo será la despedida es total, veremos si apuestan por una salida dramática de esas que no tienen vuelta atrás… Miedo me dan.

Dos modelos en guerra

Imagen promocional de 'Fariña', la serie de Antena 3. pinit

La primavera no solo altera la sangre de los jóvenes –y no tan jóvenes–, también ha revolucionado las parrillas de las televisiones en España, que han convertido el 'prime time' en un campo de batalla en el que todo vale por una décima de audiencia. Es una guerra lícita en la que todavía no sabemos si las víctimas serán las cadenas o los espectadores, que por un lado reciben una oferta competitiva pero, por otro, excluyente.

Porque esta primavera se ha exacerbado el modelo de oferta televisiva de las dos grandes privadas frente a la tele pública, que sigue en su línea habitual. Mientras tanto, Telecinco y Antena 3 han llevado su modelo al límite: Mediaset ha estrenado con éxito su buque insignia, 'Supervivientes', con el que ha regado de contenidos otros programas, principalmente 'Sálvame', y con el que cubre tres de sus noches con directos desde Honduras.

El arranque de esta edición ha entrado en el 'top' 5 de la historia, todo un balón de oxígeno para Jorge Javier Vázquez tras el guantazo que supuso el último 'Gran Hermano'. Además, al de Badalona le sienta bien el sábado noche, con un 'Deluxe' que le sigue reportando victorias más o menos cómodas. Los 'shows' de gran formato, 'La voz Kids' y 'Got Talent' completan su apuesta de entretenimiento.

Enfrente, el humor de 'Cuerpo de élite' ha venido a confirmar la buena forma de la comedia española, con tres millones de espectadores fieles a las locuras de estos disparatados agentes del des/orden. Antena 3 también ha sabido sacarle partido a la actualidad, adelantando el estreno de 'Fariña' tras el secuestro judicial de la novela en que se basa. Por otra parte, el duelo entre Sandra Barneda ('El Debate') y Penélope Cruz ('American Crime Story') se dirimió por solo 4 décimas de diferencia, imponiéndose los robinsones al asesinato de Gianni Versace. No sabemos si la primavera la sangre altera, pero esperemos que la sangre no llegue al río…

'OT' suena en La Sexta

Íñigo Errejón, durante su entrevista en 'Sálvados', acompañado por Jordi Évole. pinit

Que se hable bien de un programa de otra cadena es algo excepcional. Que unos políticos españoles reconozcan que ven un programa de televisión y que lo defiendan es, posiblemente, más excepcional. Por ello, debemos agradecer a 'Salvados' que nos ofreciera las declaraciones de Íñigo Errejón sobre el 'talent show' de TVE.

Si bien todo comenzó con un comentario un tanto capcioso de Jordi Évole, lo cierto es que permitió al diputado de Podemos argumentar algo que escocerá a algunos intelectuales frente a la constatación que relata: "Le he dedicado más tiempo a estudiar a Gramsci que a Amaia, pero en realidad es lo mismo. Es entender y respetar el sentido común de tu sociedad". Luego fue alabando la normalización de la diversidad sexual y lingüística, la cooperación frente a la competencia, los valores que calaron en la audiencia y que, a su vez, son el reflejo de su audiencia. "Hay que escuchar a la sociedad cuando te está diciendo algo".

Y es verdad que la sociedad a veces habla a través de los éxitos de la televisión, que son la parte visible de un país. Jordi Évole pretendía burlarse, o eso parecía, del político por escribir sobre un programa que vieron millones de españoles. Tal vez Jordi debería entender que, además de ver 'Salvados', se puede ver 'OT' sin que eso rebaje nuestra altura intelectual.

