'Fariña' o el 'efecto Streisand' de la censura

5 mar 2018

En 2003, Barbra Streisand intentó que una fotografía aérea de su casa en Los Ángeles fuera retirada de una web. La cantante no solo no lo consiguió sino que, además, la página alcanzó su récord de visitas. Es lo que se viene a llamar una censura fallida porque logra el efecto contrario de lo que se pretende, no hablar de un tema concreto.

El auto de una juez de un juzgado de Primera Instancia que dictaba el secuestro de la edición de la novela 'Fariña', de Nacho Carretero, ha logrado que el libro sea un 'best seller' en internet, arrasando en todas las listas, y ha servido para que Antena 3, en una hábil maniobra de programación, adelantara el estreno de la serie basada en este relato sobre los vínculos del narcotráfico con la política gallega.

El exalcalde de Pontevedra, José Alfredo Bea Gondar, citado en el libro, es ya uno de los sospechosos más famosos de España: su demanda ha logrado que su nombre aparezca en los buscadores como uno de los más populares… El pasado miércoles, la serie de Bambú se estrenó con éxito, mostrándonos el turbio proceso de reconversión de parte de la flota pesquera gallega en cadena de distribución de la droga. Javier Rey, Jana Pérez, Tristán Ulloa, Tamar Novas, Miquel Fernández y Celso Bugal encabezan el reparto de una ficción que ha logrado una magnífica promoción gratuita por la bochornosa censura.

Anabel Alonso se pone firme

'Dicho y hecho' es el nuevo programa de humor de TVE.

Anabel Alonso vuelve a TVE. Y lo hace convertida en 'la jefa', al menos de su programa: 'Dicho y hecho', un espacio de humor y pruebas surrealistas en el que concursantes famosos deberán superar desafíos pensados para divertir a los espectadores.

Anabel tiene su casa, Villa Mandona, y un grupo de invitados a los que entrega un sobre que esconde las reglas de un juego loco que deberán superar para lograr el mayor número posible de puntos. Pero la actriz no estará sola en estos menesteres, tiene un ayudante tan experto como ella en humor e improvisación, José Corbacho.

Una parte del concurso se realiza en la casa, otra parte en exteriores y, también, en un teatro donde el público vivirá en vivo las pruebas más locas con las que los concursantes lograrán un objetivo que habrán anunciado al comienzo del programa.

'Dicho y hecho' responde a lo que los expertos llaman un 'celebrity game show', un juego con famosos. Y ellos son las estrellas: Pablo Carbonell, David Fernández, Secun de la Rosa, Elena Furiase, Goizalde Núñez y Leonor Lavado. Entre los invitados de esta primera temporada destacan Pepe Viyuela, Santiago Segura, Mario Vaquerizo y Nacho Guerreros, que se meterán en ‘fregados’ de todo tipo.

Telecinco rompe la hucha

Mayte Zaldívar es una de las concursantes confirmadas para 'Supervivientes'.

Los representantes de VIP que esperaban esta edición de 'Supervivientes' se frotaban las manos esperando una lluvia de golosos contratos para los posibles candidatos al 'reality' de la temporada. Pero nos cuentan que Paolo Vasile ha preferido concentrar todas las energías, y el presupuesto, en un reducido ramillete de figuras –carne de polígrafo de alta intensidad– a sabiendas de que serán ellos quienes lleven el peso del concurso. La mejor pagada (por ahora) será Mayte Zaldívar (con todas las papeletas de ir con su novio).

No van mal servidos Francisco y María Lapiedra. Falta algún nombre de relumbrón, pero el plantel del relleno será mayor que en otros años: deportistas, actrices y guaperas estilo tronista pondrán toda la carne –literalmente–en el asador de Cayos Cochinos.

