26 mar 2018

No debe de ser fácil tener a la mujer de la que te estás divorciando delante haciendo alarde de lo bien que le va su actual relación y, a la vez, que tu novia dude de si no estaría mejor con otro. Y eso es lo que hizo estallar anoche a Alejandro Albalá.

Con Chabelita escuchando los mensajes de amor desde la isla de Alberto Isla, él lleva días viendo como Sofía Suescun pone sus ojos en Daniel Sampedro 'Logan' -ese hombre que lo hace todo bien y que, además, ha sido elegido como e más guapo de España-. Ojo, que incluso Francisco echa algún madero al fuego, de vez en cuando, haciendo hincapié en lo buena pareja que harían.

Así que ayer, durante el debate de 'Supervivientes', Albalá no aguantó más y acabó por salir del plató. Fue cuando Sofía confesó a Mayte Zaldívar sus dudas: "Me dan ganas de darle un abrazo, de darle besos... pero no quiero confundirme". Y añadía: "Me sorprende lo que siente mi cuerpo al verle".

Voy a tomar una decisión sobre este tema" alejandro albalá

Desbordado por la presión, Albalá, ante una comprensiva Sandra Barneda, se levantaba y se iba. Una vez tranquilo, entraba de nuevo y decía: "Estoy un poco cansado de todo esto". Y se desahogaba ante la audiencia: "Voy a tomar una decisión sobre este tema, porque no puedo más".

"He dicho que la quiero mucho, pero en tres meses no me puedo enamorar de una persona", continuaba antes de ganarse el aplauso del público con su frase final: "Si te enamoras el primer día, no tienes ni idea de qué es el amor".

