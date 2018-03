27 mar 2018

El pasado domingo, en el plató de 'El debate' de 'Supervivientes', Alejandro Albalá se sentía incómodo por un comentario de su pareja, Sofía Suescun, desde la isla y acababa por abandonar el plató para coger aire. Minutos después, regresaba y exponía sus sentimientos.

Ayer, en 'Sálvame', era Kiko Hernández quien, a última hora de la tarde, soltaba un 'bombazo' que acababa de llegarle. El ex de Chabelita estaría pensando en dejar a Suescun en vivo y en directo, porque no aguanta más el tonteo que esta se trae con Logan.

Kiko, incluso, desvelaba qué era lo que tenía pensado Albalá decir en la próxima gala de 'Supervivientes': "He estado viniendo a este plató como novio de Sofía Suescun. He aguantado muchas críticas y he respetado a la que es mi novia, pero debido a las declaraciones de Sofía a la isla y a ese acercamiento a Logan, tengo que decir que yo en este preciso momento dejo oficialmente de ser el novio de Sofía".

Albalá tendría pensado seguir acudiendo al plató del 'reality, pero en calidad de simple colaborador y no como pareja y defensor de una Sofía que está teniendo muchas dudas, no sabemos si por su corazón o por pura estrategia.

Como estrategia es lo que ven muchos en esta decisión de Alejandro, que estaría buscando volver a una isla a la que ya acudió para visitar a la que entonces era su pareja, Chabelita.

