27 mar 2018

Perfeccionista, luchadora, vitalista… Cristina Pedroche, además de todo un icono sexual, es una mujer con los pies en el suelo que no sabe lo que es perder el tiempo.

Ahora repite como embajadora de Ipanema y confiesa que con su marido, Dabiz Muñoz, las cosas no pueden ir mejor. Seguramente lo único malo es que al día le faltan horas para hacer todo lo que desea.

Corazón Está de racha y como prueba de ello es que repite como embajadora de las chanclas Ipanema. ¿Es verdad que ya las usaba antes de ser imagen de esta firma?

Cristina Pedroche Estoy muy contenta de volver a ser su embajadora este segundo año. Ojalá vengan muchos más. Me encanta la marca, es muy yo. Es una firma joven, fresca, moderna y sencilla pero elegante... Me siento identificada.

C. Lo mejor de usted es que todo lo que toca se convierte en viral en redes sociales. Revoluciona Instagram.

C.P. No creo que sea para tanto pero es verdad que tengo mucho apoyo y eso me hace sentirme más fuerte aún.

C. Supongo esta firma no será la única que la reclama dada su popularidad. ¿Cómo filtra para no caer en todas las tentaciones?

C.P. Cuido la calidad de las marcas con las que trabajo. A veces diciendo que no a algunas cosas se llega más lejos.

C. Acaba de estrenarse en el cine a las ordenes de Santiago Segura. ¿Qué recuerdos le ha dejado este trabajo?

C.P. Estar en 'Sin rodeos' ha sido maravilloso y me siento muy feliz de que mi primera película haya sido esta. Ojalá vengan más 'castings' para cine o series, nunca se sabe. Aunque reconozco que presentar me encanta y es donde más cómoda me encuentro

C. Siempre transmite buen rollo. ¿Es así fuera de los focos?

C.P. Soy una persona con muchas ganas de vivir, de las que piensa que no es un día más, que es un día menos. No quiero sentir que no estoy disfrutando al máximo. Así que siempre lo doy todo en todo lo que hago, tanto profesional como personalmente.

Si piensas que ya lo tienes todo y que ya has cumplido tus sueños es cuando estás acabada"

C. La vemos a diario en televisión, ¿Sufre mucho con la guerra de audiencias?

C.P. No, ese no es mi trabajo. Yo hago lo mío lo mejor que sé, pero lo de las audiencias no es mi cometido.

C. Es combativa en la lucha del feminismo. ¿Cree que la mujer está haciéndose oír en la sociedad actual?

C.P. La mujer siempre se ha hecho oír, otra cosa es que se nos haya querido escuchar. Quedan muchos pasos por andar y mucho que lograr, pero creo que ha quedado claro que si las mujeres paramos, se para el mundo. Todos tenemos que ser feministas y luchar por la igualdad.

C. No sé si en tiempos pasados habrá sentido esas situaciones incomodas que denuncian las autoras del manifiesto 'Me Too'.

C.P. Profesionalmente no he tenido ningún episodio de acoso, pero personalmente, como cualquier mujer, sí. Desde que te toquen el culo, te griten por la calle... Ojalá algún día yo no tenga que ser valiente para volver a casa sola por la noche y simplemente pueda ser libre y no tener miedo.

C. Pone mucho esfuerzo en todas sus facetas. ¿Es tan perfeccionista como me da la impresión?

C.P. Soy perfeccionista en todo lo que hago, siempre busco el diez aunque luego me quede en un ocho, pero sé que si busco el ocho acabaré con un seis. Siempre hay que ponerse objetivos grandes. Los únicos límites que existen son los que cada uno se ponga.

C. ¿No le estresa sentirse en ocasiones tan observada?

C.P. No, y más que observada diría querida. Siento mucho apoyo y cariño por parte de la gente.

Soy yo la que está haciendo que todo vaya bien"

C. Me encanta ver cómo muestra su amor por su marido de una forma tan rotunda. ¿Ha cambiado algo su relación con el paso de los meses?

C.P. No. Todo sigue como el primer día, la verdad es que me siento afortunada.

C. Son personas con mucha actividad y responsabilidad. ¿Desconectan fácilmente cuando están solos?

C.P. Sí, porque tenemos claro que lo primero siempre somos el uno para el otro, y él me da paz y calma.

C. Con tanto trabajo, viajes... No parece que estén preocupados por la llegada de los hijos. ¿Lo ven como algo lejano?

C.P. Ahora mismo no nos lo planteamos, estamos bien como estamos. Tengo 29 años y en cada entrevista me siento presionada por este tipo de preguntas, ¿porque a los hombres no se las hacen.

C. ¿Aún tiene muchos sueños por cumplir?

C.P. Si piensas que ya lo tienes todo y que ya has cumplido tus sueños es cuando estás acabada. Me falta mucho por cumplir, por vivir...

C. Para lo joven que es, la veo una mujer con muchas armas a la hora de responder. ¿Cómo lo consigue?

C.P. Siendo yo misma y sabiendo que digan lo que digan tengo que ser objetiva y saber cuándo se está exagerando o cuando son críticas que intentan ser constructivas o destructivas. En el fondo, solo hago caso a mi familia y a la gente que me conoce, que son los que realmente nunca me van a fallar.

C. ¿Antes de dormir suele pensar en algo especial?

C.P. Antes de dormir, medito unos 10-15 minutos y después, o bien ya duermo o leo unos 40 minutos.

Con Dabiz todo sigue tan bien como el primer día. Soy muy afortunada"

C. ¿Cuál es el plan perfecto de Cristina Pedroche?

C.P. Muy tranquilo. No hace falta una playa desierta. Con estar en casa tranquila, una buena comida, una película o serie y la compañía de mi marido, ya lo tengo todo.

C. ¿Asusta que vaya todo tan bien?

C.P. No, porque soy yo la que está haciendo que todo vaya así. Nada viene regalado, nada me lo he encontrado o nada ha sido de casualidad. Lucho por ser la mejor en todo lo que hago y el duro trabajo al final da sus frutos.

C. Si tuviera que definir su estado actual, ¿qué titular me daría?

C.P. Feliz completamente, de plenitud.

C. Suele pronunciarse en temas de opinión, pero no sé si se casa con algún partido o líder político.

C.P. Te diré que ni todos son tan buenos ni todos tan malos.

C. ¿Dabiz sigue siendo el hombre maravilloso que la enamoró o ha descubierto algo nuevo de él?

C.P. Todo sigue tan bien como el primer día. Soy muy afortunada.

C. No sé cómo es un día de su vida sin cámaras ni trabajo.

C.P. Pues tranquilo. Deporte, un buen libro, una buena comida, cine...

C. Si abro su armario, ¿qué sería lo que me iba a encontrar?

C.P. Ropa de deporte, que es lo que más tengo, porque es lo que más uso.

C. Dicen que los hombres se visten por los pies y las mujeres por la cabeza. ¿Lo comparte?

C.P. Cada uno que se vista por donde le dé la gana y que se pongan lo que les apetezca sin importar lo que digan.

C. Hablando de pies… ¿quién le ayuda a tener los pies en la tierra?

C.P. La gente que me quiere. Por supuesto, los primeros son mis maravillosos padres, que me han dado la mejor educación y gracias a ellos, soy quien soy.

C. Por cierto, ¿se imagina dando las uvas con unas chanclas?

C.P. Mis Ipanema son para cualquier momento, así que nunca se sabe.

