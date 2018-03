Cristina Pedroche, de nuevo chica Ipanema, adora su cuerpo

6 mar 2018

Hace un par de días, Cristina Pedroche se defendía de un ataque en Instagram sobre su cuerpo. "Tú ya tenias un cuerpo perfecto antes eras mi ídolo, porque ni estabas gorda ni extremadamente delgada, estabas ideal. Dices que no te afecta lo que te dice la gente, pero reflejas todo lo contrario. Aún así no quiero ofenderte solo digo mi opinión, es tu vida, tú eliges el camino", le escribía un usuario de la red.

A pesar de que lo recomendable es no entrar al trapo en este tipo de situaciones, la presentadora le contestó. Quizá por acumulación de salidas de tono que tiene que aguantar, fue la gota que colmó un vaso que estaba prácticamente lleno.

"No es verdad, igual que antes no me importaba que me llamaran gorda, ahora tampoco me importa que se metan conmigo, porque se supone que estoy muy delgada. Lo importante tanto antes como ahora es que estoy sana. Mi cuerpo sufre cambios -como cualquier otro cuerpo- en función de la alimentación, ejercicio, estrés, trabajo, ansiedad…", comenzaba su respuesta.

Adoro mi cuerpo y sus variaciones"

Y concluía: "Me siento mejor que nunca y eso es lo único que me importa. Si dentro de unos meses o año cojo algún kilo seguiré siendo feliz. Adoro mi cuerpo y sus variaciones".

Hoy, un par de días después, hemos conocido que no es la única a la que le gusta ese cuerpo, porque acaba de ser presentada como chica Ipanema otra vez. El año pasado. Pedroche ya dio cara a la campaña de esta marca.

