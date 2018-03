27 mar 2018

No hay duda de que Rocío Crusset, esté en China, Nueva York o California, siempre tiene presente a su familia. Su trabajo la suele llevar de una parte del mundo a otra, pero eso no ha cambiado ni un ápice la relación que tiene con sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero.

El periodista se sintió tan orgulloso del mensaje que le envió su hija Rocío por el día del padre que no ha podido evitar compartirlo durante una de sus emisiones en el programa que tiene en Cadena Cope.

“Hola papi, Feliz Día del Padre. Por si no lo sabes, aunque sé que debería hacerlo más y no suelo decírtelo, eres mi vida. Ahora la baba se me cae al hablar de ti y no admiro a nadie con más orgullo. Cuento los días para verte, estar contigo en Sevilla y disfrutar de la feria, porque no la disfruto con nadie como contigo. Te quiero mucho”, le escribió la joven por Whatsapp.

No hay duda de que al locutor de radio se le caía la baba con el mensaje de la niña de sus ojos y comentó: "Cuando un hijo te escribe algo así es que hay algo que has hecho bien, y sobre todo algo que es muy bueno; el hijo".

Seguro que también te interesa...

Nueva polémica por la delgadez de Rocío Crusset

Rocío Crusset contesta a Ada Colau: "Hay gente que no tiene ni idea"

Rocío Crusset prueba suerte en Sudáfrica

¿Sabías que Rocío Crusset es Géminis? Consulta su horóscopo?