28 mar 2018

Él que siempre había renegado de vender su vida y se ve metido en esta... Una revista publica este miércoles -una semana después de que saliera a la luz el famoso comunicado, que puedes leer aquí- con una entrevista con David Bustamante en la que el cantante tiene la oportunidad de ofrecer su versión del divorcio con Paula Echevarría. Algo que considera un fracaso.

A lo largo de las páginas, que van acompañadas con un posado en su nuevo ático de Madrid, el cántabro aclara que fue él quien dio el paso de tomar caminos separados y abre su corazón para reconocer lo duro que se le está haciendo estar solo. Una soledad que dice que no lleva nada bien y con la que está aprendiendo a convivir.

David habla, dice, porque quiere aclarar ciertos aspectos que se han dicho, que eran mentira y que le han hecho mucho daño, llegando a dar una imagen negativa de él. Y deja muy claro que la relación llegó a un punto y final por cansancio, no porque hubiera terceras personas.

Asegura que nadie le echó de casa, que fue él quien se marchó del domicilio familiar

Y eso que se separaron enamorados, según sus palabras. Pero llegó un día que la historia era mejor con cada uno viviendo en casas separadas. Ahí, también aclara, que fue él quien se marchó del piso, que nadie le echó de casa como se ha llegado a escribir. Al principio, era algo temporal, pero, con el paso de las semanas, se dio cuenta de que la situación era insalvable.

David, al que se le han atribuido varios amores en este último año es tajante a la hora de sentenciar que no tiene pareja, pero que está abierto al amor. Eso sí, hace una advertencia a los medios: no le hace gracia que se inventen novias que no tiene.

Bustamante se echa flores y dice lo majo que es, que hasta presentó a Paula a quien hoy es su pareja, Miguel Torres. Sobre este asunto cuenta que, como él quiere la felicidad de su hija y eso, en parte, pasa por la felicidad de su madre, no tiene nada que objetar.

