29 mar 2018

Nagore Robles ha expresado, a través de su blog, el sufrimiento que está pasando por la grave enfermedad que atraviesa una amiga. Esta no es otra que su esteticista que, después de ocho años de relación, se ha convertido en una de las personas más importantes para ella.

Nagore ha relatado en una carta abierta cómo, el pasado mes de diciembre, a esa amiga le detectaron un cáncer de pulmón y le dijeron que tendrían que extirparle el órgano. Una situación que dejó hecha polvo a Robles que, sin embargo, está sacando fuerzas de flequeza para "reconstruir tu corazón aunque lo tengas hecho pedazos".

En su escrito, muestra admiración hacia todos aquellos que plantan cara al cáncer y anima a su amiga a continuar adelante sin titubear: "Lucha cariño mío, por favor no te dejes vencer. Estoy contigo, de la mano, no te suelto. Respira y mírame, no me moveré de tu lado".

Nagore Robles de la mano de su amiga en la imagen compartida en sus 'stories' de Instagram. pinit

