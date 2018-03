6 mar 2018

Está preparando su boda con Sandra Barneda y se siente completamente feliz. Nagore ha encontrado la estabilidad y se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su vida gracias a la mujer que tiene al lado.

La relación se Nagore y Sandra va tan bien que hasta piensan en pasar por el altar. Lo que poca gente conoce es que hasta llegar a este punto de estabilidad, la pareja ha atravesado algún que otro bache.

Ha sido en su canal de Youtube donde Nagore ha desvelado los problemas que atravesó al inicio de su relación con Sandra Barneda, sobre todo cuando ambas coincidían en el mismo espacio televisivo. "Si dijera que no me han afectado las críticas que he recibido por estar con mi pareja, mentiría. Ha habido momentos y domingos concretos, sí", asegura.

Sin dar nombres, la colaboradora de Telecinco afirma que hay quien le ha puesto la zancadilla en el trabajo. "He tenido compañeros que me han puesto la zancadilla, sí. También he tenido otros que me han tendido la mano".

Cuando iniciaron su relación sentimental y aún no estaba confirmada, Nagore y Sandra coincidieron en el plató de 'Supervivientes'. "Reconozco que fue súper duro en un principio, pero ahora mismo reconozco que no hay nadie que confíe más que en ella y que admire más".

