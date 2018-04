3 abr 2018

Luis Cepeda ha dicho basta a las continuas críticas que ha recibido desde su salida de la academia de 'OT' y ha hecho público un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que asegura que a pesar de las críticas se encuentra espectacularmente.

Recordemos que el artista era noticia, hace apenas unos días, por un poema publicado por él en su Instagram en el que se podía leer Aitana en las letras iniciales de cada frase y que poco después decidió borrar. Una publicación por la que recibió numerosas críticas por las que finalmente ha decidido enviar este mensaje a sus 'haters':

"¡Holi! Me sentía obligado a hablar a toda la gente que me está apoyando y sigue haciéndolo a pesar de las críticas, insultos, vejaciones y humillaciones que estoy teniendo estos días y desde que salí de OT. Solo quería pediros paciencia, calma y resignación. No os preocupéis. Las cosas con el tiempo tomarán un rumbo muy bonito que espero compartir con todos vosotros. Yo estoy bien, siempre los he estado.

Me ha importado siempre más la vida que disfruto y la felicidad que tengo ahora mismo, que cualquier crítica destructiva, y de ahí que no me afecten. Hay odio y lo seguirá habiendo por el tipo de persona que soy y por expresar siempre lo que siento sin importar nada más que eso. Por más que lo intenten, si uno es feliz con su vida privada, es imposible que hagan mella en absolutamente nada de mi estado de ánimo. Así que lo dicho, no os preocupéis por nada, let them hate".

