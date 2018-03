23 mar 2018

Los concursantes de 'Operació Triunfo 2017' han presentado el nuevo SUV de Citroen en Madrid. Allí hemos podido hablar con algunos de ellos, en concreto con Alfred, Roi, Luis Cepeda, Ana Guerra y Aitana. Los 'triunfitos' continúan inmersos en su primera gira en conjunto y en las numerosas firmas de discos que están ofreciendo por toda España. Ellos mismos nos han asegurado que no paran de un lado para otro desde su salida de la Academia, viviendo en sus propias carnes un sueño que, alguno de ellos, aún no se acaban de creer del todo y por el que están muy agradecidos.

Todos se han mostrado muy contentos con el gran cariño diario que reciben de sus fans. Aitana ha confesado: "Todos los días que estoy viviendo ahora son días para mí. No son para mí sola, pero son míos y me gustan. Me encanta conocer a tanta gente y lo agradezco un montón". Con respecto al cansancio lo tiene claro: "Te cansas del sueño, pero no de la gente. Si comparas este trabajo con otros, no sería justo que dijera que acabo muy cansada. porque hay trabajos mucho más duros y que implican mucho más esfuerzo", asegura.

A pesar de todo, afirma que si tuviese más tiempo libre le gustaría viajar,. Justamente eso es lo que nos ha confesado que hará esta Semana Santa. "Me voy a ir a Londres con Raoul dos o tres días, él es mi mejor amigo nos llevamos muy bien y vivimos cerca nos vemos un montón".

Con respecto a sus proyectos futuros sentencia que aún no ha tenido tiempo para componer nada, pero "sí que voy a hacer un viaje en el que vamos a grabar algunas cosas que todavía no puedo desvelar, pero van a estar muy guays y ya os enteraréis".

En cuanto a su novio ,Vicente, nos ha contado que las cosas que ella está viviendo ahora "son bastante diferentes, todo es bastante nuevo y lo veo bastante poco, la verdad".

Y es que a los concursantes de 'OT' apenas les ha dado tiempo a asimilar su nueva situación y el gran impacto que han tenido. Ana Guerra nos contaba que aún se sorprende con la cantidad de gente que acude a las firmas de discos. "Yo no me esperaba nada de lo que me está pasando", confesaba.

Consciente del gran éxito que están teniendo ella y Aitana con 'Lo malo', nos adelanta que el videoclip lo tendrán para comienzos de abril. En cuanto a su disco propio, en el que se encuentra inmersa, cuenta que "no será ni puramente urbano ni puramente latino, sino que será algo movidito".

Las redes son muy cabronas" Ana Guerra

En relación a la polémica en la que se ha visto envuelto su novio, Jadel, relacionada con las críticas de su nuevo 'single', 'Elegantes' ha sido tajante. Sobre todo lo que se ha hablado y criticado estos días, asegura que "las redes son muy cabronas. A mí me parece un tema maravilloso que me pongo para bailar, no me parece nada machista. Animo a todo aquel que piense eso a que lo escuche de nuevo, porque es maravilloso", concluía la tinerfeña.

Alfred, recién llegado de su viaje por las Azores -que ha realizado junto a Amaia-, nos hablaba de Eurovisión y de lo bien que se encuentra con esta nueva experiencia fuera de la Academia. "La fama la estoy llevando con responsabilidad. La verdad es que tengo voz para hablar sobre cosas que quiero hablar, puedo compartir mi música con mucha más gente y estoy muy contento de que salga todo este cariño de los fans", sentenciaba.

En lo que respecta a su próximo paso por 'Eurovisión' junto a Amaia asegura que lo que quiere obtener de esa experiencia es pasárselo bien y compartir su música. "Si ganamos, pues mejor, pero no vamos allí a eso. Vamos allí para compartir nuestra música, nuestras ideas, para que músicos e intérpretes lo compartamos todo" (...). "Lo único que tenemos que hacer es ser nosotros mismos", continuaba.

Además, él ta tiene su canción favorita: "El tema con el que va Francia es una de mis favoritas. Es muy reivindicativa y habla de cosas que hemos vivido cada uno en nuestra piel.

Estoy seguro de que Amaia y Alfred quedarán entre los diez primeros" luis Cepeda

Roi y Cepeda se han declarado orgullosos de que Alfred y Amaia nos representen en Eurovisión. El primero de ellos, en concreto, afirmaba que les ve "impecables, transmitiendo valores que nadie se atreve a decir. Me siento muy orgulloso de ellos, porque me parece que son muy valientes y esos valores me gustan". Por su parte, Cepeda nos ha asegurado que, si no pueden acudir al certamen para verlos en directo, seguramente quedarán "los 14 para verlo juntos", y que está seguro de que "quedarán entre los diez primeros".

Otra de las cosas en las que Roi y Cepeda coinciden es en que esta Semana Santa la pasarán con sus amigos. Por un lado, Roi aseguraba que "echo de menos a los amiguetes. A ver si tengo un hueco y los disfruto". Cepeda, por su parte, confiesa que necesita desconectar: "En Semana Santa me iré a Luxemburgo a casa de un amigo y estaré unos días con él, porque me apetece desconectar".

Ambos ya están componiendo disco propio. Lo único que nos han adelantado es que, aunque no saben la fecha exacta, sus fans podrán ver esos proyectos muy pronto.

