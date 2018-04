1 abr 2018

Desde que salieron de la academia de 'Operación Triunfo', Cepeda ha compartido varios mensajes de amor en su cuenta de Instagram dedicados a Aitana. Aunque siempre han afirmado que lo suyo es una simple relación de amistad, la química entre ambos es innegable.

Una vez más, Cepeda ha compartido un mensaje dedicado a Aitana que, juntando las primeras letras de cada línea, formaban el nombre de la extriunfita. Era toda una declaración de amor. Pero no sabemos si por miedo al qué dirán o por petición de ella, que afirma seguir con su novio Vicente, el cantante ha decidido eliminarlo.

Muchos han sido los usuarios que le han preguntado y le han reprochado el haberlo eliminado. "Luis si dices que nunca te arrepientes de nada, no lo debiste de borrar, a no ser que te lo pidiera ella . Y yo creo firmemente que si ella te hubiera dicho que no, tú tienes la suficiente personalidad para no seguir intentandolo", ha escrito un seguidor en la imagen.

Por el momento, Cepeda no se ha pronunciado al respecto, pero su fotografía se ha llenado de corazones azules por su mensaje de "amad". Todos aman y parece que él también, aunque en silencio.

El mensaje eliminado de Cepeda en Instagram. pinit

Amad Una publicación compartida de Cepeda (@cepeda_ot2017) el Abr 1, 2018 at 2:33 PDT

Seguro que también te interesa...

Cepeda se vuelve a declarar a Aitana: "Te quiero la vida"

La declaración de amor de Cepeda a Aitana por San Valentín

El "te quiero" de Cepeda a Aitana

¿Sabías que Luis Cepeda es Virgo? Consulta su horóscopo