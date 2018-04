3 abr 2018

Es uno de los 'tipos duros' de Hollywood, pero detrás de esa fachada de fortaleza se esconde un hombre que, durante décadas, tuvo que librar una dura batalla contra la depresión. Dwayne Johnson ha concedido una entrevista al diario 'Express' en la que ha revelado cómo un episodio de su adolescencia le marcó para siempre y le llevó a sumirse en un pozo del que no veía salida.

El actor ha contado el peor capítulo de su vida: a los 15 años presenció cómo su madre quiso suicidarse. "Ella salió del automóvil en la Interestatal 65, en Nashville, y se metió en sentido contrario. Todos los automóviles se desviaron del camino. La agarré y tiré de ella hacia atrás", relata antes de añadir que ella no se acuerda de nada.

Tras aquello, Johnson llegó "a un punto en el que no quería hacer nada ni ir a ningún lado. Estaba llorando constantemente". Se sumió en una depresión que le duró muchos años y de la que, asegura, aún no se ha recuperado del todo.

Eso sí, parece que su madre y él se han apoyado mutuamente durante este camino. "Tenemos que ayudarlos a superarlo y recordarnos que no estamos solos. He estado allí, he estado en un lugar oscuro. Nadie debería estar sufriendo en silencio. Hablarlo y no pasar por eso solo es la mitad de la batalla", sentencia.

