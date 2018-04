4 abr 2018

El mito se convierte en realidad. A menudo, la relación entre suegras y nueras no es todo lo cordial que debiera ser. Puede que entre las relaciones familiares, esta sea la más complicada de abordar y las famosas no se escapan de ella.

Son numerosos los casos de suegras y nueras en el mundo de las celebrities que no consiguen mantener una relación cercana, cayendo en el mito de que entre ambas hay más de una diferencia insalvable.

Uno de los ejemplos más populares es el de Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro. La pareja y la madre de Cristiano Ronaldo aparentan normalidad en las fotografías, pero son numerosos los rumores que evidencian un distanciamiento entre ellas. Dolores, que se ha encargado de ejercer como figura materna de Cristiano Jr., se ha visto desbancada por la joven modelo. Ahora, los hijos del futbolista han encontrado otra mujer como referente y eso parece que no acaba de satisfacer a Dolores.

Sin embargo, las mujeres en la vida de Cristiano Ronaldo no son la únicas que mantienen una relación complicada. Pilar Rubio y Paqui, la madre de Sergio Ramos, no son las mejores amigas. La presentadora no acudió al cumpleaños de su suegra y, aunque haya posado para una felicitación posterior, lo cierto es que entre ellas no hay buena sintonía.

Tita Cervera, Blanca Cuesta y la prueba de paternidad

Más evidente es la guerra entre Tita Cervera y Blanca Cuesta. La Baronesa no dudó en no acudir a la boda de su hijo para mostrar su disconformidad con ese matrimonio. Durante años, ni siquiera hablaba con su hijo y fue capaz de pedir a su nuera que hiciera una prueba de paternidad a los hijos que tiene con Borja. Fue en 2014 cuando madre e hijo retomaron la relación, pero parece que entre ellos nada volverá a ser como antes.

Tita Cervera no acudió a la boda de su hijo con Blanca Cuesta. pinit

Paula Echevarría y la que fue su suegra durante años, la madre de David Bustamante también son un ejemplo de cómo suegras y nueras mantienen su relación sin demasiada complicidad. El cantante aseguró que ambas tenían una relación cordial, pero nunca llegaron a ser buenas amigas.

A veces, la mala relación entre suegras y nueras llega incluso a la prensa con impactantes declaraciones. Carmen Bazán acusó a su hijo Jesulín y su nuera María José Campanario de haberla echado de su casa, unas declaraciones que hicieron estallar a la mujer del torero.

Pilar Bardem y Penélope Cruz no iniciaron bien su relación suegra-nuera. pinit

Algo parecido sucedió cuando Pilar Bardem se referió a Penélope Cruz como una "buena actriz, pero no es mi nuera" al inicio de su relación con Javier Bardem. En su caso, parece que el tiempo ha provocado un acercamiento entre suegra y nuera.

Seguro que también te interesa...

El vídeo viral de la reina Letizia y doña Sofía en la Misa de Pascua

"Doña Letizia está desolada y preocupada" por el vídeo viral

El acercamiento entre la madre de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Dolores, la madre de Cristiano Ronaldo, destronada por su consuegra

¿Sabías que Penélope Cruz es Tauro? Consulta su horóscopo