Saray Montoya, actual concursante de la nueva edición de 'Supervivientes 2018', es la prima hermana de Farruquito. Lo que no sabíamos es que su marido, Jorge Rubio, tenía también una gran amistad con Farruquito. De hecho fue él el copiloto que estuvo junto al cantante en el atropello mortal por el que Farruquito fue condenado a pasar dieciséis meses en prisión.

Así lo ha desvelado él mismo en 'Sálvame', donde ha asegurado que a pesar del paso del tiempo ve esas imágenes y se pone "nervioso": "Yo no lo he superado y creo que él tampoco", confesó durante el programa. Y añadió que aunque "palabras de consuelo ya se han dicho todas, lo sentimos mucho. Hay cosas en la vida que no se pueden rectificar".

Jorge Rubio habla en 'Sálvame' sobre su implicación, como copiloto, en el atropello que condujo a Farruquito a prisión. pinit

El marido de Saray Montoya quedó absuelto por aquel entonces de todos los cargos después de recurrir, pero Farruquito fue condenado a 16 meses de cárcel por un delito de imprudencia y omisión de socorro.

