4 jun 2018 gema conty

Aunque todavía no hay fecha prevista para el enlace de David Bisbal y Rosanna Zanetti, quedan pocos meses para que pasen por la vicaría -lo harán previsiblemente en otoño- y los nervios empiezan a florecer. De casi todos los preparativos se está encargando la modelo venezolana, que asegura que contratará a alguien para que la ayude.

No quiere que le pase como a otras novias: "No voy a dejar que me abrume, porque he visto casos de mujeres que se trasforman y pueden llegar a ser todo muy caótico. Es un día para disfrutar", explica en una entrevista en un evento de Casa Corona que organiza conciertos y talleres en el jardín de la Fundación Ortega y Gasset, desde el 23 de mayo al 4 de agosto.

Almería es una de las opciones que más resuena para que se den el 'sí, quiero'. "A David le haría mucha ilusión que sea en su tierra y lo estamos valorando", dice. Está claro que el caso de que sea el lugar elegido para la ceremonia en la iglesia, no es algo que desvelarán para preservar su intimidad. Siempre han sido una pareja muy discreta y eso no va a cambiar ahora.

