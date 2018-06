5 jun 2018

El pasado domingo se vivió un momento de tensión en el plató de 'Supervivientes 2018'. Los protagonistas no fueron otros que Francisco, el último expulsado de la isla, y la presentadora del programa sobre el 'reality', Sandra Barneda.

Y todo porque esta última le insinuó que, durante su participación, se había comentado que había tenido algunos comentarios poco apropiados hacia el género femenino. "Se ha dicho que con el tema de las mujeres, de las mujeres en general, has tenido a veces algunos comentarios…", le comentaba Sandra.

Él, gritaba: "¡Que lo pongan!". Una defensa que iba acompañada de palabras de admiración hacia las mujeres, explicándose y tratando de hacer ver que él nunca había faltado el respeto ni a las féminas de la isla ni a las del resto del mundo.

¿A quién le he dicho algo sobre la mujer? Porque esto es muy grave"

"Lo peor en este mundo es tirar la piedra y esconder la mano. Si tú dices algo, ten cojones y dilo. ¿A quién le he dicho algo sobre la mujer? Porque esto es muy grave", le decía con tono de pocos amigos el cantante a la presentadora. Esta le advertía que, algunos de esos momentos, se había producido fuera de cámara.

"Me preocupaba mucho cómo me podían dejar como persona y cómo podían manipular muchos momentos en los que estaban mintiendo", aseguraba Francisco, quien ya ha dejado más que claro que no va a permitir que nadie manche su imagen.

Algunos de sus compañeros en plató, como Melissa Vargas o Romina Malaspina, sostenían que, si bien es cierto que habían escuchado comentarios sobre el presunto machismo de Francisco, ellas no le habían visto ni escuchado nada que fuese valedor de ponerle esa etiqueta al alicantino.

