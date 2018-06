5 jun 2018

Es evidente que no es una buena semana para Terelu Campos. Después de tener que defender con uñas y dientes a su hija Alejandra Rubio, acerca de los comentarios sobre una posible extrema delgadez, Terelu Campos se ha tenido que defender sola acerca de su pasado.

La tarde de ayer en 'Sálvame' fue dura para la colaboradora, que aparecía al principio del programa, sola, sin tener ningún compañero cerca. En pleno directo, muchos de sus compañeros y otros anónimos, recordaron los peores momentos que la hija de María Teresa Campos tuvo, cuando trabajaba en el programa 'Con T de Tarde en Telemadrid'.

"A lo largo de una vida, uno tiene aciertos y errores", comenzaba la colaboradora. Tras oír las diferentes opiniones de sus compañeros de profesión, y afirmar literalmente "ya no puedo más", Terelu Campos ha dado un golpe en la mesa y se ha defendido, alegando que: "Yo sé que soy una buena persona. Sé que he podido equivocarme pero jamás he ido a hacerle el mal a nadie. Que he podido tener una mala contestación, pues seguir que sí, pero en un programa en directo durante tantas horas...”, se defendía.

Terelu Campos terminó la tarde alegando que ahora "va a ser más guerrera que nunca".

Más informaciones de Terelu Campos

- La "situación crítica" de Terelu Campos

- Terelu Campos, en defensa de su hija ante la preocupación por su delgadez

- Terelu Campos no aguanta las críticas a su hija y abandona el plató 'Sálvame'

¿Sabías que Terelu Campos es Virgo? Consulta su horóscopo