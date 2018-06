12 jun 2018

El enfrentamiento entre Alonso Caparrós y las Campos ha terminado. Después de que el periodista anunciara, con lágrimas en los ojos, su retirada definitiva del programa de 'Sálvame', firmó la paz con Terelu Campos.

Fue una tarde muy emotiva la de ayer en 'Sálvame', pues, la hija de María Teresa Campos, no imaginaba que acabaría llorando desconsolada al recibir un consejo de Alonso Caparrós, con quien siempre, hasta hace unos días, tenía muy buena relación.

El periodista abandonaba 'Sálvame' después de un año muy complicado que le ha llevado a estar al borde del divorcio. Sin embargo, antes de su retirada, ha querido aconsejar a Terelu Campos, al saber que la colaboradora está pasando por un momento de mucha tensión y dificultad.

"Siempre he ido el niño de las Campos y me encanta. Tú me dices que te encanta mi felicidad y yo quiero decirte que te cuides mucho. A veces, meterte en tu cuarto, apagar la luz, cerrar los ojos y encontrarte contigo mismo es algo que te va a venir de maravilla", le aconsejaba el periodista.

Alonso Caparrós confesaba lo que Terelu Campos no se había atrevido a decir en 'Sálvame', o al menos, no hasta ahora: "Se nota cuando alguien lo está pasando mal. Terelu ahora mismo es una fortaleza pura aguantando una situación. Indudablemente no está bien".

Las palabras de Alonso Caparrós hicieron que Terelu Campos rompiera a llorar desconsolada, algo que no había provocado ninguno de sus compañeros de profesión. Sin embargo, Terelu Campos pudo despedirse de Alonso Caparrós con un abrazo y un hasta pronto. Seguro que volverán a compartir plató en alguna ocasión.

