7 jun 2018

No va a entrar en el juego. Mila Ximénez reto a Bibiana Fernández a una guerra por unos comentarios sobre el paso de ambas por 'Supervivientes' y esta segunda no tiene el más mínimo interés de hacer una pelota gigante de algo que, para ella, no pasa de ser anecdótico.

Bibiana había asegurado que Mila se había pasado "tres meses llorando en la isla". La colaboradora de 'Sálvame', desde el plató de su programa, advirtió, como retando a la actriz que "nunca nadie va a decir que soy la peor superviviente que ha pisado Honduras".

Si ella lo cree, pues seré la peor"

Pero, ¿qué es lo que piensa Fernández de todo esto? Fue en un acto de homenaje a David Delfín por el primer aniversario de su muerte donde se pronunció. "Pues no las he oído, pero no tengo ningún interés en ser mejor ni peor superviviente", respondió al ser puesta al tanto del jaleo.

Además, hacía una reflexión poniendo en valor a aquellas figuras que han destacado dentro del 'reality' a lo largo de todas las ediciones que llevamos celebradas: "Creo que hay buenos supervivientes y luego están los otros, los que hemos pasado por ahí sin más".

Y concluía con unas palabras con las que zanja cualquier posibilidad de que esta batalla siga dando titulares: "No le doy más importancia ni menos. Si ella lo cree, pues seré la peor. Me importan los buenos, los que han ganado. Es una aventura muy difícil, me quedo con los buenos recuerdos".

