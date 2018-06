7 jun 2018

Sandra Barneda es la presentadora por excelencia de 'Supervivientes 2018', con el permiso de Jorge Javier Vázquez. La periodista está viviendo una etapa maravillosa, tanto en el ámbito personal como el profesional. Además de trabajar en televisión, Sandra Barneda es imagen de varias marcas, entre las que destaca Lookiero, una plataforma digital para comprar ropa, exclusiva de mujeres.

Aprovechando que a Sandra Barneda le gusta vestir bien, no tiene reparos en asumir, que si algún día se casara con Nagore Robles, utilizaría marcas para apoyarlas. "Si hay boda os enteraréis. Habría muchos diseñadores que les gustaría hacer mi vestido", afirmaba la periodista.

Sandra Barneda no ha tenido reparo alguno en hablar sobre su futuro con su actual pareja Nagore Robles: " Si me caso con Nagore me gustaría montar la mundial, aunque eso es algo que tenemos que hablar las dos. Ha sido una lucha interna y externa, y si decidiera casarme, haría primero una fiesta".

Nagore Robles y yo tendríamos una boda muy creativa"

Por muy raro que parezca, Sandra Barneda es muy dada a la creatividad, y ha seguido dando detalles de una posible futura boda: "Sería una boda muy creativa. Nada de banquete, baile y copa. Nosotras nos los curraríamos mucho más", afirmaba.

La periodista y escritora ha afirmado que lo de casarse sería una decisión mutua aunque meditada: "Nos lo tenemos que pedir las dos. Primero lo pedirá una y luego la otra. Hay que romper las formas de hacerlo: si tú me quieres, yo te quiero".

Aunque la presentadora vive el presente, no piensa en aumentar la familia, o, al menos, por el momento. "Nagore y yo hemos aumentado la familia con un nuevo perro y un gato. Ahora no estamos pensando en un hijo". Sandra Barneda concluía el tema afirmando que lo importante, ahora, es cuidar la relación.

Además de su vida personal, Sandra Barneda ha querido explicar el disgusto que tiene con 'Correos': "No me dejaron entrarporque llevaba a mi perro con la correa. Me parece que, siendo un estamento público, cuando se hacen campañas de no abandonar a las mascotas y se gasta dinero publico en ese tipo de campañas, creo que el Estado y el gobierno tiene que empezar a pensar en incorporar a los de cuatro partas en la vida social", explicaba enfadada.

A los que trabajmos en televisión, nos tratan como ignorantes"

La escritora está muy contenta de que su amigo Máxim Huerta, forme parte de uno de los ministerios de Pedro Sánchez: "Como siempre a los mediáticos o a los que trabajamos en televisión nos tratan de ignorantes y parece que no tenemos que tener cultura. Es un hombre muy actual y lo va a hacer muy bien y le deseo lo mejor", decía la periodista.

Por último, la presentadora no ha querido dejar pasar la noticia sobre la presencia de su compañero Jorge Javier en 'Mujeres, Hombres y viceversa' donde encontrará el amor: "Me parece fantástico, hay muchos modos de encontrar el amor y Jorge Javier se atreve con todo. Yo encontré el amor en Telecinco.", concluía Sandra Barneda.

